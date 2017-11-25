Собянин предложил Кудрину взять Силуанова "на перевоспитание"

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что будет рад, если экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин возьмет возглавляющего сейчас Минфин Антона Силуанова "на перевоспитание".
"Сложился какой-то консенсус по поводу распределения ресурсов. Повторяю, он никогда не будет всем казаться справедливым, но дальше не будем усиливать это перераспределение, забирать от сильных, передавать слабому, вот, может, я так понял Сергея Семеновича", — отметил экс-министр.
"Алексей Леонидович, как ваша организация называется, которую вы сейчас возглавляете?" — поинтересовался следом Собянин.
Кудрин напомнил, что руководит Комитетом гражданских инициатив.
"Если вы Силуанова на перевоспитание к себе возьмете, я буду очень рад", — заявил в ответ на это мэр столицы.