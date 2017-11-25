Состояние главы Amazon достигло 100 миллиардов долларов в "черную пятницу"

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Состояние основателя и главы онлайн-ритейлера Amazon миллиардера Джеффа Безоса достигло суммы в 100 миллиардов долларов в день скидок "Черная пятница", сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, стоимость акций компании Безоса увеличилась на 2% в связи с оптимизмом инвесторов из-за масштабной распродажи. При этом сами показатели продаж в "черную пятницу" в онлайн-магазине на 18,4% выше, чем в прошлом году, отмечает агентство.

Ранее состояние Безоса оценивалось в 93,1 миллиарда долларов, он неоднократно занимал первую строчку рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.