Состояние главы Amazon достигло 100 миллиардов долларов в "черную пятницу"

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Состояние основателя и главы онлайн-ритейлера Amazon миллиардера Джеффа Безоса достигло суммы в 100 миллиардов долларов в день скидок "Черная пятница", сообщает агентство Bloomberg.
Ранее состояние Безоса оценивалось в 93,1 миллиарда долларов, он неоднократно занимал первую строчку рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes.
Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.