Боливия примет участие во встрече ОПЕК+ в Вене

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Боливия примет участие во встрече министров энергетики государств соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+, которая состоится 30 ноября в Вене, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на министра энергетики страны Луиса Альберто Санчеса (Luis Alberto Sanchez). Об этом министр сообщил в кулуарах Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Боливии.

Боливия в настоящее время не участвует в сделке ОПЕК+. Министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино 22 ноября сообщил РИА Новости, что Боливия и Тринидад и Тобаго приглашены принять участие во встрече в Вене.

Санчес еще не сформировал мнение по поводу вопроса о сокращении добычи нефти, передает агентство. Боливия хочет ознакомиться со стратегиями стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, относительно цен на нефть.

"Цены на газ индексируются согласно ценам на нефть, так что чем выше цена на нефть, тем выше доходы для Боливии. Мы хотим, чтобы цены росли", — цитирует агентство министра во время пресс-конференции форума.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня прошлого года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

В Вене 30 ноября состоится встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения, входящих и не входящих в ОПЕК. На ней планируется обсудить дальнейшее продление сделки. В преддверии этой встречи, 29 ноября, состоится заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ и корректировки его условий, в который входят представители только шести стран соглашения — Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.