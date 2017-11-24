Мадуро призвал продлить сделку ОПЕК+

САНТА-КРУС (Боливия), 24 ноя — РИА Новости. Соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти – это тот путь, который необходимо продолжать, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Мы наблюдали дестабилизацию и снижение цен на нефть, это был самый продолжительный и драматичный период снижения цен на нефть за последние 60-80 лет. И вот сейчас, когда мы видим, что цены на нефть на международных рынках начинают реагировать на эту сделку, это показывает всем нам, что венское соглашение — это тот путь, который мы должны продолжать", — сказал Мадуро ходе выступления на заседании глав государств и представителей правительств Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), прошедшего в рамках саммита организации в Боливии.

"Грядет саммит ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК. Это будет встреча на министерском уровне… У нас есть хорошие новости по… соглашению о сокращении добыче нефти, которое привело к процессу стабилизации рынка на максимально положительном уровне. Это как раз то, что будет в дальнейшем способствовать стабилизации рынка и справедливым ценам на энергоресурсы", — добавил он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня прошлого года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

В Вене 30 ноября состоится встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения, входящих и не входящих в ОПЕК. На ней планируется обсудить дальнейшее продление сделки. В преддверии этой встречи, 29 ноября, состоится заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ и корректировки его условий, в который входят представители только шести стран соглашения — Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.

В поддержку продления соглашения ОПЕК+ уже высказались многие страны-участницы сделки, в том числе Россия и Саудовская Аравия.