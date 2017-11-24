Тамбовские власти договорились с Русагро о развитии свиноводства в регионе

ТАМБОВ, 24 ноя — РИА Новости. Администрация Тамбовской области и один из крупнейших российских агрохолдингов ООО "Группа компаний "Русагро" подписали соглашение о намерениях к сотрудничеству по строительству свиноводческих комплексов в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Подписи под документом поставили глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и председатель совета директоров ГК "Русагро" Вадим Мошкович.

"В течение двух лет, начиная с текущего года, планируется строительство свиноводческих комплексов общей производительностью 50 тысяч тонн мяса в живом весе в год с увеличением мощности комбикормового завода в регионе. Общий объем инвестиций составит более 10 миллиардов рублей. Проект обеспечивает создание более двухсот новых рабочих мест в регионе", — приводит пресс-служба слова заместителя главы администрации Тамбовской области Сергея Иванова.

Представитель пресс-службы добавил, что в ходе рабочей встречи Никитин вручил Мошковичу нагрудный знак администрации области "За содействие развитию Тамбовской области".

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