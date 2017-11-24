Россельхознадзор временно запретил поставки сыра с завода "Вимм-Билль-Данн"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор повторно выявил антибиотики тетрациклиновой группы в сыре "Рубцовского молочного завода" (филиал компании "Вимм-Билль-Данн", принадлежащей американской PepsiCo), вследствие чего это расположенное в Алтайском крае предприятие временно лишено возможности поставлять продукцию на рынок ЕАЭС, сообщило ведомство.

"Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, в рамках проведения пищевого мониторинга и усиленного лабораторного контроля, в сыре "Ламбер", выработанном ОАО "Рубцовский молочный завод" (филиал АО "Вимм-Билль-Данн"), установлено наличие антибиотиков тетрациклиновой группы. Это уже не первый случай выявления превышения допустимого уровня антибиотиков в продукции данного предприятия", — говорится в сообщении.

После первого выявления предприятие было поставлено на усиленный лабораторный контроль, который, в свою очередь, подтвердил нарушение ветеринарно-санитарных требований России. "На основании протоколов испытаний подведомственной Россельхознадзору лаборатории ФГБУ "ЦНПВРЛ" статус предприятия в Реестре предприятий Таможенного союза изменен на "временно ограничено. Соответственно, указанное предприятие лишено возможности поставлять данный вид продукции на рынок стран-участниц ЕАЭС", — сообщило российское ведомство.

О данном факте ведомство проинформировало региональное управление ветеринарии, которое имеет полномочия ограничить перемещение по территории РФ подконтрольной продукции. Россельхознадзор также уведомил управление ветеринарии Алтайского края о необходимости проведения регионального мониторинга безопасности продукции, вырабатываемой "Рубцовским молочным заводом", а также усиления контроля за безопасностью его продукции.

PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления президентом компании Доном Кендаллом напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве. В 1974 году на заводе в Новороссийске компания начала производство напитков по договору франчайзинга, а в 2011 году купила за 5,8 миллиарда долларов российскую компанию "Вимм-Билль-Данн".