ФАС проверит агрегатор такси Fasten

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба проверит сервис заказов такси Fasten, объединивший ряд агрегаторов, чья доля на рынке, возможно, уже близка к совместной доле "Яндекс.Такси" и Uber, сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

"Эта компания действовала скрытно, у нас ничего не запрашивая, потихонечку скупив большое количество таксопарков. Возможно, ее доля уже приблизилась к совместной доле "Яндекс.Такси" и Uber, и никто даже не заметил на рынке, как их доля стала очень большой. Сейчас мы проводим проверку", — сказал Артемьев.

"Почему не заметил никто? Потому что она, скупая бренды значительного количества разных таксопарков и систем, не стала их называть своим брендом", — пояснил он.

Компания не заявляла об увеличении своей доли на рынке, пока ФАС сама не обратилась к ней.

"И только получив наши запросы, они вдруг стали думать, сотрудничать ли с нами, и даже сначала вообще пытались не отвечать на наши запросы, но теперь они это делают", — добавил Артемьев.