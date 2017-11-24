Москва заинтересована участвовать в строительстве ж/д в Афганистане

Мужчины во время намаза в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане. Архивное фото

Мужчины во время намаза в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане. Архивное фото

СОЧИ, 24 ноя — РИА Новости. Россия интересуется участием в строительстве железной дороги в Афганистане между городами Мазари-Шариф и Герат, сообщил РИА Новости председатель российской части межправительственной комиссии Россия-Афганистан, замминистра энергетики РФ Юрий Сентюрин РИА Новости.

По его словам, есть серьезные наработки в транспортной сфере.

"Мы претендуем на то, чтобы участвовать в строительстве железной дороги, которая соединит два крупных центра в Афганистане — это города Мазари-Шариф и Герат. К тому и другому есть выходы из Ирана и из Таджикистана, Китая", — сообщил Сентюрин.

Он добавил, что это в целом позволит создать крупную железнодорожную магистраль из Китая в порты Персидского залива через территории Афганистана, Таджикистана, Ирана, центрально-азиатских государств.

"Нам бы хотелось принять участие в этом проекте", — отметил он.