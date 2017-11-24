Порошенко и Юнкер обсудили пути интеграции Украины в энергетику ЕС

КИЕВ, 24 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе встретился с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, стороны обсудили пути интеграции Украины в общие цифровой и энергетический рынки ЕС, сообщила пресс-служба главы государства.

Порошенко встретился с Юнкером в рамках визита в Брюссель на саммит "Восточного партнерства".

"Стороны обсудили пути реализации инициативы главы украинского государства по интеграции Украины в общие цифровой и энергетический рынки ЕС", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Порошенко и Юнкер также обсудили состояние реализации повестки дня реформ на Украине, имплементации соглашения об ассоциации Украины с ЕС, пути оптимизации финансовой помощи для Украины со стороны Евросоюза и перспективы нового финансового пакета.

Еще одной темой стала подготовка европейской инвестиционной конференции по помощи ЕС для Украины, которая запланирована на 2018 год, добавили в пресс-службе.

Киев долгое время добивался предоставления Украине перспективы членства в ЕС. Украинская сторона настаивала на включении этой ремарки в соглашение об ассоциации, однако этого не произошло. Руководство Украины постоянно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является неизменным, и рассчитывает, что в будущем страна все же станет членом ЕС.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявил, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.