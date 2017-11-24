Мост в Крым хотят связать прямой железной дорогой с Симферополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Прорабатывается вопрос возможного строительства новой прямой железной дороги от моста через Керченский пролив к Симферополю, сообщили в крымском министерстве экономического развития.
"В проекте предлагается рассмотреть возможность строительства железной дороги в едином транспортном коридоре с трассой "Таврида", — говорится в сообщении.
По предварительной оценке разработчиков концепции, стоимость первой очереди строительства железной дороги на участке Керчь – Симферополь через Белогорск протяженностью 215 километров оценивается в 35 миллиардов рублей.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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