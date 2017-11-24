Поставки по "Северному потоку-1" превысили проектную мощность

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. "Газпром" поставляет по газопроводу "Северный поток-1" в Германию 164,7 миллиона кубометров газа в сутки, что превышает проектную мощность на 10%, сообщил заместитель председателя правления газового концерна Виталий Маркелов.
Маркелов напомнил, что строительство второй нитки этого газопровода, которое предполагается завершить в 2019 году, позволит удовлетворить спрос в Европе. "Наряду с этим поставки газа в юго-восточную часть Европы, а также в Турцию предполагается увеличить за счет строительства газопровода "Турецкий поток". Мы построили все мощности ("Турецкого потока") на территории России и сейчас реализуем морскую часть газопровода… Этот проект мы также завершаем в 2019 году", — отметил Маркелов.
В начале сентября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания в 2017 году ожидает абсолютного рекорда по экспорту газа в дальнее зарубежье — около 190 миллиардов кубометров. В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% — более чем до 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом.