ФАС одобрила слияние "Яндекс.Такси" и Uber

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по слиянию "Яндекс.Такси" и Uber с выдачей предписания, сообщается на сайте ведомства.

Служба вынесла предписание с учетом "возрастающей роли цифровых технологий в экономике и социальной сфере". ФАС отмечает, что рынок взаимодействия пассажиров и водителей" активно растет, прежде всего за счет появления агрегаторов услуг такси.

Поэтому служба обязала компании максимально полно информировать пользователей о юридическом лице, осуществляющем перевозку, с сохранением истории поездок. Кроме того, они не должны запрещать партнерам, водителям и пассажирам работать с другими агрегаторами услуг такси.

"Яндекс" и Uber в июле договорились об объединении своих сервисов по заказу такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. После завершение сделки "Яндекс" получит 59,3% в новой компании, Uber — 36,6%, а еще 4,1% достанется сотрудникам. Закрыть сделку планируется до конца года.