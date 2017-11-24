Госдума приняла закон о бюджете Федерального фонда ОМС на 2018-2020 годы

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2018-2020 годы.

Доходы фонда на 2018 год предусмотрены в сумме 1,888 триллиона рублей, на 2019 год — 1,993 триллиона рублей, расходы — 1,994 триллиона и 2,061 триллиона рублей соответственно. Бюджет фонда на 2020 год сбалансирован по доходам и расходам в объеме 2,138 триллиона рублей.

Дефицит бюджета ФОМС в 2018 году составит 106 миллиардов рублей, в 2019 году — 68 миллиардов рублей. Сбалансированность бюджета этого фонда в 2018–2019 годах будет достигнута за счет переходящих остатков средств по состоянию на 1 января соответствующего финансового года.

Закон предусматривает направление из федерального бюджета к ФОМС трансфертов на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением отдельным категориям плательщиков льготного тарифа на уплату страховых взносов на ОМС работающего населения.

Размер учтенных в бюджете фонда таких трансфертов составит в 2018 году 32,2 миллиарда рублей, в 2019 году — 5,8 миллиарда рублей, в 2020 году — 6,1 миллиарда рублей. Уменьшение объема межбюджетных трансфертов на данные цели в 2019–2020 годах объясняется переходом большинства категорий льготных плательщиков страховых взносов на полный тариф.