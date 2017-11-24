Арбитражный суд Москвы начал банкротство российской "дочки" Vertu

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в московской компании "Верту Раша", дочерней структуре британского производителя смартфонов класса "люкс" Vertu, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

С заявлением о банкротстве в суд обратилось само ООО "Верту Раша". Представитель компании в пятницу попросил суд признать ее банкротом как отсутствующего должника и открыть сразу конкурсное производство. Он пояснил, что российская "дочка" Vertu торговала продукцией британской компании, которая в настоящее время обанкротилась. "С мая "Верту Раша" не получает товар и не может вести хозяйственную деятельность", — сказал представитель должника.

Он также сообщил, что полномочия гендиректора закончились 1 ноября, нового руководителя учредители не назначают, магазины закрыты, имеются только товарные остатки. По словам юриста, задолженность компании перед кредиторами составляет около 272,6 миллиона рублей, балансовая стоимость имущества – около 93,8 миллиона рублей, но его рыночная оценка — 22,6 миллиона рублей. Кроме того, на расчетном счете есть менее 5 миллионов рублей, добавил представитель компании.

Суд отказался признать должника банкротом и определил ввести процедуру наблюдения. Временным управляющим утвержден Фарид Абдуллаев, его отчет о результатах наблюдения суд назначил на 17 мая.

По данным ЕГРЮЛ, основным участником ООО "Верту Раша" с долей 99% является британская Vertu Corporation Limited, еще одним — британская же Vertu Operations Limited (1%). Основным видом деятельности указана розничная торговля товарами в специализированных магазинах. По информации в СМИ, в России у Vertu было семь магазинов, в том числе пять в Москве.

В июле издание Financial Times сообщило, что британская компания приняла решение о ликвидации из-за финансовых проблем. Газета отмечала, что проблемы Vertu начались после покупки бизнеса в марте бизнесменом Хаканом Узаном. Он обнаружил дефицит в 128 миллионов фунтов (165,9 миллиона долларов), а попытки решить проблемы провалились.

Компания Vertu была основана в 1998 году. Изначально она представляла собой подразделение финской Nokia, однако в 2012 году его продали шведской компании EQT. В 2015 году Vertu приобрела китайская компания Godin Holdings.