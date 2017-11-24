Госдума приняла закон о бюджете Пенсионного фонда до 2020 года

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон о бюджете Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2018-2020 годы.

Доходы бюджета фонда на 2018 год определены в сумме 8,333 триллиона рублей, на 2019 год — 8,621 триллиона рублей, на 2020 год — 8,935 триллиона рублей. Расходы запланированы на 2018 год на уровне 8,439 триллиона рублей, на 2019 год — 8,694 триллиона рублей, на 2020 год — 8,98 триллиона рублей. Проект бюджета ПФР сформирован в 2018 году с дефицитом в 106 миллиардов рублей, в 2019 году — 73 миллиарда рублей, в 2020 году — 45 миллиардов рублей.

При этом на 2018-2020 годы сохраняется мораторий на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии. В 2018 году расходы ПФР на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 279 миллиардов рублей — до 7,15 триллиона рублей, на социальные выплаты — на 11,8 миллиарда рублей, до 981 миллиарда рублей.

Бюджет ПФР предусматривает увеличение страховых пенсий с учетом временного изменения порядка их индексации. Страховые пенсии неработающих пенсионеров, включая фиксированную выплату, с 1 января 2018 года будут увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла — 81,49 рубля.

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет до 14075 рублей (161,3% к прожиточному минимуму пенсионера), социальной пенсии — до 9045 рублей (103,7%). Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 13699 рублей.

В 2018 году ПФР продолжит выделять регионам субсидии на реализацию социальных программ в части строительства, реконструкции и ремонта социальных учреждений для граждан старшего поколения и инвалидов, развития их материально-технической базы, а также на обучение пенсионеров компьютерной грамотности. На эти цели в проекте бюджета фонда предусмотрен 1 миллиард рублей. Такие субсидии выделяются фондом на условиях софинансирования расходов на реализацию социальных программ субъектами РФ.