Госдума приняла закон о бюджете Пенсионного фонда до 2020 года

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон о бюджете Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2018-2020 годы.
При этом на 2018-2020 годы сохраняется мораторий на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии. В 2018 году расходы ПФР на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 279 миллиардов рублей — до 7,15 триллиона рублей, на социальные выплаты — на 11,8 миллиарда рублей, до 981 миллиарда рублей.
Бюджет ПФР предусматривает увеличение страховых пенсий с учетом временного изменения порядка их индексации. Страховые пенсии неработающих пенсионеров, включая фиксированную выплату, с 1 января 2018 года будут увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла — 81,49 рубля.
В 2018 году ПФР продолжит выделять регионам субсидии на реализацию социальных программ в части строительства, реконструкции и ремонта социальных учреждений для граждан старшего поколения и инвалидов, развития их материально-технической базы, а также на обучение пенсионеров компьютерной грамотности. На эти цели в проекте бюджета фонда предусмотрен 1 миллиард рублей. Такие субсидии выделяются фондом на условиях софинансирования расходов на реализацию социальных программ субъектами РФ.