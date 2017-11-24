Новак спрогнозировал снижение цен на нефть

САНТА-КРУС (Боливия), 24 ноя — РИА Новости. В 2018 году цены на нефть будут колебаться от 50 до 60 долларов за баррель, заявил глава Министерства энергетики Александр Новак.

"Мы такие цены называли и на 2017 год, и на 2018-й", — рассказал Новак в кулуарах саммита стран — экспортеров газа.

Он отметил, что может обозначить лишь диапазон цен, поскольку точную цифру назвать сложно. По мнению министра, "это наиболее сбалансированная цена".

Накануне стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent составила 62,30 доллара за баррель, марки WTI — 56,49 доллара за баррель.

По мнению аналитиков исследовательской компании Oxford Economic, среднегодовая цена на нефть марки Brent в 2018 году снизится до 55 долларов на фоне роста производства и пополнения запасов нефти.

Ранее Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз по спросу на сырье в 2018 году. По мнению экспертов, он составит порядка 98,9 миллиона баррелей в сутки. Пересмотр связан с ростом цен на нефть, ожиданием более теплой зимы и обновленными данными по рынку.

В конце 2016 года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В мае соглашение продлили еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года. Теперь рынок ожидает встречи министров нефти и энергетики 24 государств, заключивших соглашения о сокращении добычи нефти. Она пройдет 30 ноября в Вене.