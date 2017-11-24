Эксперт оценил масштабы импорта товаров из Евросоюза в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Уверенный импорт товаров осуществляется из стран Евросоюза в Крым как российский регион, сообщил председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.

"Если предыдущие годы все только пробовали, то сегодня все уверенно везут, все налажено. Причем везут товары из стран ЕС представители мелкого бизнеса. Даже можно предоставить образцы документов, которые заполнены в странах Евросоюза на поставку товаров именно в Крым", — сказал РИА Новости Цуркин.

По его словам, в основном в Крым импортируются различные комплектующие, в том числе оборудование для генерирующих станций, итальянская мебель и прочие.

"Иностранцы пишут в документах "Россия. Симферополь", ставят свои печати, и товар спокойно едет в Крым. Это главный момент. Сегодня стало нормой импортировать товары из стран ЕС напрямую. Это практика успешно работает", — сказал Цуркин.

По его словам, крымские и европейские предприниматели успешно сотрудничают, и никто не говорит о каких-то санкциях.

"Есть санкции в отношении республики Крым, но нет санкций в отношении Симферополя, Армянска, Ялты и нет санкций в отношении всех граждан и юридических лиц в Крыму. Поэтому написание в документах "Россия. Симферополь" ничего не нарушает. Все оформляется законно и напрямую. Не нужно везти товар в Краснодар, там его растаможивать, как это было раньше, и только затем отправлять в Крым. Ограничений технических в рамках оформления документов и прохождения границ нет", — подчеркнул Цуркин.

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