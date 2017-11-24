Эксперт оценил масштабы импорта товаров из Евросоюза в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Уверенный импорт товаров осуществляется из стран Евросоюза в Крым как российский регион, сообщил председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.
По его словам, в основном в Крым импортируются различные комплектующие, в том числе оборудование для генерирующих станций, итальянская мебель и прочие.
"Иностранцы пишут в документах "Россия. Симферополь", ставят свои печати, и товар спокойно едет в Крым. Это главный момент. Сегодня стало нормой импортировать товары из стран ЕС напрямую. Это практика успешно работает", — сказал Цуркин.
"Есть санкции в отношении республики Крым, но нет санкций в отношении Симферополя, Армянска, Ялты и нет санкций в отношении всех граждан и юридических лиц в Крыму. Поэтому написание в документах "Россия. Симферополь" ничего не нарушает. Все оформляется законно и напрямую. Не нужно везти товар в Краснодар, там его растаможивать, как это было раньше, и только затем отправлять в Крым. Ограничений технических в рамках оформления документов и прохождения границ нет", — подчеркнул Цуркин.
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