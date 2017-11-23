Земан заявил, что Чехия поддерживает строительство "Северного потока-2"

ПРАГА, 23 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Находящийся с официальным визитом в России президент Чехии Милош Земан заявил в четверг вечером в интервью пражскому TV Barrandov, что его страна поддерживает строительство газопровода "Северный поток-2".

"Это новая информация, эксклюзивно для вашего телеканала. Мы договорились, что на основе материалов, на основе позиции (чешского) министерства промышленности и торговли я могу выразить поддержку Чешской республики проекту Nord Stream 2. Хотя некоторые страны этот проект критикуют. Я рад, что Чехия (в этом вопросе) имеет свою позицию и защищает свои собственные интересы", — сказал Земан.

Президент Чехии Милош Земан по приглашению президента РФ Владимира Путина совершает в Россию официальный визит с 20 по 24 ноября 2017 года, в поездке его сопровождают более 140 руководителей ведущих фирм и предприятий республики.

В Сочи 21 ноября главу Чехии принял Путин, на другой день в Москве состоялась встреча Земана с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и прошел форум с участием российских и чешских предпринимателей. В пятницу Земан в Екатеринбурге будет присутствовать на открытии еще одного российско-чешского предпринимательского форума.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Компания Nord Stream 2 AG выступает оператором проекта "Северный поток-2", общая стоимость которого 9,5 миллиарда евро, единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.