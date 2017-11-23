МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Приход новых губернаторов положительно сказывается на инвестиционном климате регионов, считает руководитель Фонда развития моногородов (ФРМ) Игорь Кривогов.

"Инвестиционный климат. К сожалению, регионы по-разному этим занимаются, и мы это знаем: есть лидеры, есть и аутсайдеры. Порой при смене руководителей региона меняется и инвестиционный климат. В последнее время, к счастью, ситуация меняется в лучшую сторону с приходом так называемых технократов в ряде регионов, где раньше не сильно развивались инвестиционные процессы. Эти люди видят новую экономику, понимают, что нужно упрощать бюрократические процедуры", — сказал Кривогов в интервью РИА Новости.

В конце сентября — начале октября сменились главы 11 регионов России. Временно исполняющим обязанности главы Дагестана назначен Владимир Васильев, Приморья — Андрей Тарасенко, Красноярского края Александр Усс. Самарской областью теперь руководит Дмитрий Азаров, Нижегородской – Глеб Никитин, Ненецким автономным округом – Александр Цыбульский, Орловской областью – Андрей Клычков, Новосибирской областью – Андрей Травников, Омской областью —Александр Бурков, Ивановской областью – Станислав Воскресенский, Псковской областью – Михаил Ведерников.