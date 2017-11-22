В России выпустят более тридцати санитарных вертолетов в 2018 году

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Более 30 санитарных вертолетов планируется к выпуску в РФ в следующем году, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Программа санитарной авиации была запущена в 2017 году и на сегодняшний день произведено уже 29 вертолетов. На следующий год запланирован выпуск 31 машины", — цитирует министра пресс-служба холдинга "Вертолеты России".

В компании добавили, что медицинские вертолеты за четыре месяца эвакуировали, в частности, свыше 400 пациентов в больницы Кирова. Кроме того, вертолет типа "Ансат", поставленный в рамках федеральной программы развития санитарной авиации, уже налетал более 300 часов – больше, чем было запланировано.

Активное развитие службы санитарной авиации в Кировской области началось в июле 2017 года. В настоящий момент в регионе используются "Ансаты" с медицинским модулем, а также вертолет Ми-2. Воздушные суда пополнили парк компании "Вяткаавиа". Машины используются для оперативной доставки больных из отдаленных районов Кировской области до медицинских центров, а также эвакуации пострадавших в ДТП и в случае чрезвычайных ситуаций.

Начиная с июля, вертолеты совершили 378 вылетов, доставив в медицинские учреждения региона 414 человек, в том числе 66 детей. Кроме того в рамках программы развития санитарной авиации в Кировской области идет реконструкция и строительство вертолетных площадок для приема медицинской техники.

"Кировская область – наглядный пример реальной потребности регионов в медицинских вертолетах. Необходимость наличия техники, способной не только оперативно доставить пациента до современного медицинского центра, но и поддержать его жизнь в пути – гораздо масштабнее, чем предполагалось. Холдинг продолжит оснащение российских регионов современными медицинскими вертолетами, главная задача которых – спасать человеческие жизни", — заявил гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский.