Совфед одобрил закон о введении системы tax free в России

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Совфед в среду одобрил закон о введении в России системы tax free.
Система tax free не будет распространяться на подакцизные товары. Правительство РФ будет вправе определить перечень иных товаров, не подлежащих компенсации в рамках этой системы.
Закон дает право на вычет сумм НДС, исчисленных налогоплательщиками — организациями розничной торговли, по товарам, реализованным гражданам иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для этого им надо предоставить в налоговый орган электронной реестр документов (чеков), содержащих отметку таможенных органов, подтверждающую вывоз товаров за границу, и сведения о компенсированной физлицам сумме налога.
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев ранее отмечал, что система tax free действует во многих странах мира. По словам замминистра финансов РФ Ильи Трунина, система tax free в пилотном режиме должна заработать с 2018 года, когда в России будет проводиться чемпионат мира по футболу.