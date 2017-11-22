РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

За гранью логики: зачем Польша хочет покупать газ за океаном

16:3322.11.2017
(обновлено: 16:36 22.11.2017)
0390
© Фото : PGNiGЗдание PGNiG в Варшаве. Архивное фотоЗдание PGNiG в Варшаве. Архивное фото
© Фото : PGNiG

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Игорь Наумов. Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала пятилетний контракт на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США, который начнет реализовываться с 2018 года. Это первое среднесрочное соглашение на поставку американского СПГ в Центральную и Восточную Европу.

Цистерна Газпром Нефть. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Русско-немецкий сговор". Польша и Украина проиграли "Газпрому" в Германии

Варшава в среднесрочной перспективе планирует вообще отказаться от закупок российского газа. Это не так давно официально подтвердил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

Он заявил, что республика не будет продлевать контракт с "Газпромом", который истекает в 2022 году. По словам Ващиковского, Польша приняла техническую программу сотрудничества с Соединенными Штатами по этому вопросу.

"Более того, мы побуждаем другие государства, например Хорватию, чтобы она тоже построила газовый терминал в Адриатике, который мог бы обеспечить ту часть Европы газом из других государств мира", — цитирует польского министра РИА Новости.

Магистральный газопровод. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В PGNiG рассказали, почему затягивается решение по иску к "Газпрому"
В настоящее время Польша потребляет около 15 миллиардов кубометров газа в год, из которых 10 миллиардов поставляет "Газпром". В 2015 году в городе Свиноуйсьце был сдан в эксплуатацию СПГ-терминал мощностью пять миллиардов кубометров в год.

Варшава имеет большие виды на терминал, который, уверены польские власти, обеспечит стране независимость от поставок газа "с востока". Однако это дело будущего, а сегодня для PGNiG гораздо более актуален исход рассмотрения Стокгольмским арбитражем иска к "Газпрому". Польский партнер с 2014 года добивается пересмотра контрактных цен в сторону снижения. Как ожидается, шведский суд объявит свое решение 30 ноября.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкТерминал СПГ в польском порту
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Терминал СПГ в польском порту

 

 

Американский контракт: себе дороже

Американский сжиженный газ, привезенный из-за океана, будет дороже российского трубопроводного, говорит доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Иван Капитонов. Он признался, что не видит в этом экономической логики.

Газопровод Opal. Архивное фото
© Фото : OPAL Gastransport GmbH & Co. KG
Суд Дюссельдорфа полностью снял запрет на аукционы на мощности Opal

"Это крайне политизированное решение. Есть расчеты, согласно которым пятилетний контракт на поставку СПГ из США обойдется польской казне как минимум на миллиард долларов в год дороже, чем импорт соответствующих объемов российского газа", — подчеркнул он.

В результате заметно вырастут счета поляков на оплату услуг ЖКХ и электроэнергию. Именно потребитель сполна оплатит амбиции своих политиков. Как, впрочем, и реальный сектор экономики, считает Капитонов.

Тут все просто: рост цен на энергоносители чреват снижением рентабельности ведения бизнеса в Польше. И польские предприятия окажутся менее конкурентоспособными на рынках Евросоюза, убежден наш собеседник.

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
"Газпром" лишил Европу единства, а Польшу — смысла жизни
Что касается российских газовых проектов в Европе, то, по мнению Капитонова, призывы Варшавы к партнерам по ЕС отказаться от сотрудничества с "Газпромом" препятствием не станут. Во любом случае на работу газопровода "Северный поток — 1" они никак не повлияют. Что касается "Северного потока — 2", то реализация этого проекта пробуксовывает совсем по иным причинам, напомнил эксперт.

Доплата за "независимость"

Польский контракт на поставку американского СПГ — это первая ласточка. К PGNiG наверняка присоединятся компании, обслуживающие газотранспортные системы других стран ЕС, говорит доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков.

Порт при газовом терминале в Польше. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Эксперт: чтобы СПГ из США занял рыночную нишу в ЕС, нужны деньги и время
"Сейчас лоббистские группы в европейских правительствах проталкивают расширение условий Третьего энергетического пакета на "Северный поток — 2". Датское правительство уже близко к запрету прокладки газопровода по своей территории", — напомнил он.

По словам Ицакова, в ситуации, когда члены правительств европейских государств лично лояльны американскому финансово-промышленному лобби, бессмысленно говорить о том, что переключение с российского газа на американский выгодно потребителям стран Евросоюза. Им объяснят, что подорожание газа и электроэнергии — плата за независимость от "страшной и агрессивной" России, отметил эксперт.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Голубая бездна

Газовые ястребы из Вашингтона и польский орел

Для американцев экспансия на газовый рынок Евросюза не является главным приоритетом, считает Валерий Нестеров из Sberbank CIB. Америка выглядит очень перспективной страной — экспортером углеводородов, пояснил он. Однако, по мнению собеседника РИА Новости, США в первую очередь интересуют страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в частности Китай и Япония.

Газовый терминал в Европе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Медведев связал санкции США с продвижением американского СПГ в Европе
"Поставки СПГ в страны ЕС американские компании рассматривают не с коммерческой точки зрения, а как ограничение присутствия на этом рынке "Газпрома". В любом случае доля сжиженного природного газа в Европе будет расти. Согласно прогнозам, она может составить примерно 10 процентов от общего объема. Но трубопроводный газ будет превалировать", — поделился своим видением ситуации Нестеров.

Несмотря на то что СПГ будет играть все возрастающую роль в газовом балансе ЕС, по мнению эксперта, "Газпром" способен выдержать конкуренцию и сохранить свою долю на рынке ЕС на уровне около 30 процентов.

Причем в ближайшие пять лет поставки голубого топлива из России европейским потребителям продолжат расти, хотя темпы будут не столь существенными, уверен Нестеров. Этому способствует низкая себестоимость российского газа при больших объемах добычи, уточнил он.

Флаги Китая и США во время визита Дональда Трампа в КНР. 9 ноября 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
"Прощай, русский газ": почему американский триумф в Китае так быстро сдулся
Сотрудничество с Польшей в газовой сфере, несмотря на радикальные призывы в Варшаве, в среднесрочной перспективе продолжится. При этом "Газпрому" придется отказаться от долгосрочных экспортных контрактов, полагает Нестеров. По его мнению, соглашения станут гибкими, будут заключаться на короткий срок, а цены на газ привяжут к действующим ценам торговых площадок.

Среднесрочный контракт, заключенный польской PGNiG с американскими энергокомпаниями на поставку СПГ, в плане цены на топливо, конечно же, менее выгоден, чем импорт газа из России. Однако Варшава вслед за Вильнюсом готова платить так называемую премию за независимость, подытожил Нестеров.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена