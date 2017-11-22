За гранью логики: зачем Польша хочет покупать газ за океаном

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Игорь Наумов. Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала пятилетний контракт на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США, который начнет реализовываться с 2018 года. Это первое среднесрочное соглашение на поставку американского СПГ в Центральную и Восточную Европу.

Варшава в среднесрочной перспективе планирует вообще отказаться от закупок российского газа. Это не так давно официально подтвердил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

Он заявил, что республика не будет продлевать контракт с "Газпромом", который истекает в 2022 году. По словам Ващиковского, Польша приняла техническую программу сотрудничества с Соединенными Штатами по этому вопросу.

"Более того, мы побуждаем другие государства, например Хорватию, чтобы она тоже построила газовый терминал в Адриатике, который мог бы обеспечить ту часть Европы газом из других государств мира", — цитирует польского министра РИА Новости.

В настоящее время Польша потребляет около 15 миллиардов кубометров газа в год, из которых 10 миллиардов поставляет "Газпром". В 2015 году в городе Свиноуйсьце был сдан в эксплуатацию СПГ-терминал мощностью пять миллиардов кубометров в год.

Варшава имеет большие виды на терминал, который, уверены польские власти, обеспечит стране независимость от поставок газа "с востока". Однако это дело будущего, а сегодня для PGNiG гораздо более актуален исход рассмотрения Стокгольмским арбитражем иска к "Газпрому". Польский партнер с 2014 года добивается пересмотра контрактных цен в сторону снижения. Как ожидается, шведский суд объявит свое решение 30 ноября.

Американский контракт: себе дороже



Американский сжиженный газ, привезенный из-за океана, будет дороже российского трубопроводного, говорит доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Иван Капитонов. Он признался, что не видит в этом экономической логики.

"Это крайне политизированное решение. Есть расчеты, согласно которым пятилетний контракт на поставку СПГ из США обойдется польской казне как минимум на миллиард долларов в год дороже, чем импорт соответствующих объемов российского газа", — подчеркнул он.

В результате заметно вырастут счета поляков на оплату услуг ЖКХ и электроэнергию. Именно потребитель сполна оплатит амбиции своих политиков. Как, впрочем, и реальный сектор экономики, считает Капитонов.

Тут все просто: рост цен на энергоносители чреват снижением рентабельности ведения бизнеса в Польше. И польские предприятия окажутся менее конкурентоспособными на рынках Евросоюза, убежден наш собеседник.

Доплата за "независимость"

Что касается российских газовых проектов в Европе, то, по мнению Капитонова, призывы Варшавы к партнерам по ЕС отказаться от сотрудничества с "Газпромом" препятствием не станут. Во любом случае на работу газопровода "Северный поток — 1" они никак не повлияют. Что касается "Северного потока — 2", то реализация этого проекта пробуксовывает совсем по иным причинам, напомнил эксперт.

Польский контракт на поставку американского СПГ — это первая ласточка. К PGNiG наверняка присоединятся компании, обслуживающие газотранспортные системы других стран ЕС, говорит доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков.

"Сейчас лоббистские группы в европейских правительствах проталкивают расширение условий Третьего энергетического пакета на "Северный поток — 2". Датское правительство уже близко к запрету прокладки газопровода по своей территории", — напомнил он.

По словам Ицакова, в ситуации, когда члены правительств европейских государств лично лояльны американскому финансово-промышленному лобби, бессмысленно говорить о том, что переключение с российского газа на американский выгодно потребителям стран Евросоюза. Им объяснят, что подорожание газа и электроэнергии — плата за независимость от "страшной и агрессивной" России, отметил эксперт.

Газовые ястребы из Вашингтона и польский орел

Для американцев экспансия на газовый рынок Евросюза не является главным приоритетом, считает Валерий Нестеров из Sberbank CIB. Америка выглядит очень перспективной страной — экспортером углеводородов, пояснил он. Однако, по мнению собеседника РИА Новости, США в первую очередь интересуют страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в частности Китай и Япония.

"Поставки СПГ в страны ЕС американские компании рассматривают не с коммерческой точки зрения, а как ограничение присутствия на этом рынке "Газпрома". В любом случае доля сжиженного природного газа в Европе будет расти. Согласно прогнозам, она может составить примерно 10 процентов от общего объема. Но трубопроводный газ будет превалировать", — поделился своим видением ситуации Нестеров.

Несмотря на то что СПГ будет играть все возрастающую роль в газовом балансе ЕС, по мнению эксперта, "Газпром" способен выдержать конкуренцию и сохранить свою долю на рынке ЕС на уровне около 30 процентов.

Причем в ближайшие пять лет поставки голубого топлива из России европейским потребителям продолжат расти, хотя темпы будут не столь существенными, уверен Нестеров. Этому способствует низкая себестоимость российского газа при больших объемах добычи, уточнил он.

Сотрудничество с Польшей в газовой сфере, несмотря на радикальные призывы в Варшаве, в среднесрочной перспективе продолжится. При этом "Газпрому" придется отказаться от долгосрочных экспортных контрактов, полагает Нестеров. По его мнению, соглашения станут гибкими, будут заключаться на короткий срок, а цены на газ привяжут к действующим ценам торговых площадок.

Среднесрочный контракт, заключенный польской PGNiG с американскими энергокомпаниями на поставку СПГ, в плане цены на топливо, конечно же, менее выгоден, чем импорт газа из России. Однако Варшава вслед за Вильнюсом готова платить так называемую премию за независимость, подытожил Нестеров.