Главой "Яндекса" в России станет финансовый директор компании Абовский

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Глава "Яндекса" в России Александр Шульгин покидает компанию, с 1 декабря его сменит финансовый директор Грег Абовский, говорится в сообщении компании.

"Грег Абовский станет операционным директором компании "Яндекс" с 1 декабря 2017 года. Он сменит Александра Шульгина, который решил уйти из компании. Абовский будет совмещать новую должность с текущими обязанностями финансового директора", — говорится в сообщении. Руководить группой компаний "Яндекса" по-прежнему будет Аркадий Волож.

Шульгин работал в "Яндексе" с 2010 года — сначала финансовым директором, а с поста финансового с 1 сентября 2014 года — генеральным директором "Яндекса" в РФ.

"Я очень благодарен Саше Шульгину за то, что в свое время он принял операционное управление "Яндексом". Это очень непростая задача, с которой он блестяще справился. Он трансформировал компанию, создав условия для появления и роста новых бизнес-направлений", — приводятся в сообщении слова Воложа.

"Грег Абовский прекрасно чувствует "Яндекс" и понимает, как должен развиваться наш бизнес. Он работал вместе с Сашей около пяти лет, и я уверен, что это самый очевидный и понятный внутри и снаружи преемник", — добавил Волож.

Шульгин, в свою очередь, отметил, что сейчас "Яндекс" находится "в превосходной форме" и у компании впереди годы отличного роста. "Мне же пришло время двигаться дальше. Грег — блестящий профессионал и ценный коллега, который может многое дать "Яндексу", — сказал Шульгин.

Грег Абовский пришел в "Яндекс" в 2013 году на должность вице-президента по связям с инвесторами и корпоративному развитию. В 2014 году он стал финансовым директором компании и в последние несколько лет много занимался операционной деятельностью. До "Яндекса" он более 14 лет работал на руководящих должностях в области финансов, медиа и технологий. Абовский имеет степень МВА Гарвардской школы бизнеса, окончил бакалавриат по экономике и русской литературе в Университете Брауна.