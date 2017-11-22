ЦБ не видит рисков для экономики из-за ослабления рубля

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Банк России не видит рисков из-за ослабления рубля на фоне роста цен на нефть, ослабление объясняется, в том числе, общим трендом на укрепление доллара к валютам развивающихся рынков, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы видим, что в целом происходит укрепление доллара по отношению к валютам стран с развивающимися рынками. В этом отношении небольшое ослабление курса рубля укладывается в общий тренд, и этот тренд имеет более пассивное влияние, чем динамика цен на нефть", — сказала она, выступая в Госдуме.

"Рисков в связи с этим мы не видим", — добавила она.