Бразильских коров поймали на допинге: что будет с ценами на мясо в России

Москва, 22 ноя — РИА Новости, Игорь Наумов. Россельхознадзор с 1 декабря вводит временный запрет на поставки мяса из Бразилии. Причина его в том, что в южноамериканской говядине и свинине обнаружен запрещенный в России препарат рактопамин, ускоряющий рост мышечной ткани.

Москва не впервые вводит запрет на импорт бразильского мяса. В частности, аналогичное решение было принято в 2012 году все по той же причине — из-за рактопамина. Эмбарго продержалось до августа 2014-го. И вот три года спустя история повторилась.

Доля Бразилии в общем объеме импорта в нашу страну мяса крупного рогатого скота по некоторым оценкам составляет около 60 процентов. Однако предпосылок резкого роста цен нет — говядина и без того уже доступна не каждому.

Поэтому потребление говядины в России, как, впрочем, и в мире, последние годы снижается — она постепенно вытесняется из рациона более дешевой свининой и мясом птицы. А этими продуктами отечественные производители уже в состоянии практически полностью закрыть потребности внутреннего рынка.

Бразилия не так играет мышцами

"Россельхознадзор вынужден констатировать, что, согласно проведенным лабораторным исследованиям, в поступающей в Россию из Бразилии животноводческой продукции в 2017 году снова были выявлены запрещенные стимуляторы роста", — указано в официальном сообщении ведомства.

Неспособность бразильских властей выполнять взятые на себя ранее обязательства стала следствием серьезных структурных и кадровых изменений после масштабного коррупционного скандала вокруг поставок некачественного мяса, разразившегося в марте 2017 года.

Правоохранители Бразилии тогда провели целую спецоперацию с участием более тысячи сотрудников спецслужб, чтобы вскрыть сговор более двух десятков бразильских мясных компаний с чиновниками, которые за взятки выдавали сертификаты качества товара без его проверки. В результате производители безнаказанно использовали химические вещества, в том числе и канцерогены, чтобы придавать некачественному мясу товарный вид и запускать его в реализацию.

Саудовская Аравия, ЮАР, Япония, Канада, Мексика и Египет незамедлительно запретили ввоз мяса и мясопродуктов из Бразилии, а Россия ввела усиленный контроль за поставками.

В ответ на заявление Россельхознадзора глава Минсельхоза Бразилии Блайру Мажжи пообещал внести соответствующие изменения в систему поставок мяса в Россию, чтобы исключить нарушения. Согласно российскому законодательству, применение рактопамина в животноводстве запрещено, не допускается также ввоз продукции, полученной с его использованием, и из других стран.

Ученые считают, что этот препарат, попав в организм человека через мясо животных, способен вызывать сердечные заболевания, головную боль, мышечные спазмы и повышенное артериальное давление.

На кону — не только здоровье людей, но и чисто экономические факторы, напоминает глава исполкома Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. "Использование этого препарата позволяет на пять-семь процентов снизить себестоимость говядины", — подчеркнул он.

Коль скоро в России рактопамин официально запрещен, то отечественные животноводы оказываются в неравных условиях. Они заведомо проигрывают бразильским коллегам, считает Юшин. Следовательно, в понимании собеседника, Россельхознадзор, вводя запрет, отстаивает и равные конкурентные возможности для всех участников рынка.

Цены уперлись в потолок

Говядина сегодня превратилась в премиальный продукт, недоступный для многих россиян, говорит замдиректора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова. Не случайно потребление мяса крупного рогатого скота в России составляет всего 17-18 процентов.

Низкая покупательская способность населения выступает естественным ограничением для резкого повышения цен, полагает аналитик. "Рост цен выше пяти-семи процентов после запрета на импорт из Бразилии маловероятен. Позволить себе килограмм мяса по цене от 500 рублей и выше может не каждый потребитель", — отметила Мильчакова.

У президента Мясного союза России Мушега Мамиконяна — свое видение ситуации. Он убежден в том, что до конца января цены в мясных отделах магазинов вообще не изменятся. Правда, в дальнейшем рост все-таки возможен, однако не более чем на семь процентов.

В свою очередь, Юшин не исключил, что другие страны — экспортеры мяса в Россию, такие как Парагвай, Аргентина и Уругвай, попытаются воспользоваться проблемами Бразилии, чтобы повысить цены на свою продукцию. Таким образом, вводимое ограничение может создать условия для подорожания говядины, признал эксперт.

Вместе с тем он считает, что ничего трагического не произошло. Выпадающие объемы той же говядины можно достаточно быстро заместить импортом из других стран. В качестве потенциального поставщика Юшин назвал Индию, которая готова предложить России мясо буйволов.

Почему птичку не жалко

"В мясопереработке в России и во всем мире есть тенденция к замене говядины более дешевым мясом птицы, свининой или мясными субпродуктами", — напомнила Мильчакова.

При таком раскладе российский потребитель от запрета на ввоз сомнительной по качеству бразильской говядины только выиграет: ведь переплачивать за вредное для здоровья мясо — себе дороже, заметила она.

Схожей точки зрения придерживается Мамиконян. По его словам, в стране наблюдается рост потребления свинины и мяса птицы. Так, в 2016 году реализация свинины в России повысилась на 10 процентов, а в 2017-м — еще на пять.

Кроме того, следует вспомнить, что свинина и мясо птицы практически не подорожали, а с учетом инфляции правомерно говорить о снижении цен, сказал Мамиконян. Не случайно российские производители мясной продукции делают выбор не в пользу дорогой говядины. В перспективе эта тенденция на рынке сохранится, подчеркнул он.