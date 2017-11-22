Бразильских коров поймали на допинге: что будет с ценами на мясо в России

Москва, 22 ноя — РИА Новости, Игорь Наумов. Россельхознадзор с 1 декабря вводит временный запрет на поставки мяса из Бразилии. Причина его в том, что в южноамериканской говядине и свинине обнаружен запрещенный в России препарат рактопамин, ускоряющий рост мышечной ткани.
Доля Бразилии в общем объеме импорта в нашу страну мяса крупного рогатого скота по некоторым оценкам составляет около 60 процентов. Однако предпосылок резкого роста цен нет — говядина и без того уже доступна не каждому.
Поэтому потребление говядины в России, как, впрочем, и в мире, последние годы снижается — она постепенно вытесняется из рациона более дешевой свининой и мясом птицы. А этими продуктами отечественные производители уже в состоянии практически полностью закрыть потребности внутреннего рынка.
Бразилия не так играет мышцами
"Россельхознадзор вынужден констатировать, что, согласно проведенным лабораторным исследованиям, в поступающей в Россию из Бразилии животноводческой продукции в 2017 году снова были выявлены запрещенные стимуляторы роста", — указано в официальном сообщении ведомства.
Неспособность бразильских властей выполнять взятые на себя ранее обязательства стала следствием серьезных структурных и кадровых изменений после масштабного коррупционного скандала вокруг поставок некачественного мяса, разразившегося в марте 2017 года.
Саудовская Аравия, ЮАР, Япония, Канада, Мексика и Египет незамедлительно запретили ввоз мяса и мясопродуктов из Бразилии, а Россия ввела усиленный контроль за поставками.
В ответ на заявление Россельхознадзора глава Минсельхоза Бразилии Блайру Мажжи пообещал внести соответствующие изменения в систему поставок мяса в Россию, чтобы исключить нарушения. Согласно российскому законодательству, применение рактопамина в животноводстве запрещено, не допускается также ввоз продукции, полученной с его использованием, и из других стран.
На кону — не только здоровье людей, но и чисто экономические факторы, напоминает глава исполкома Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. "Использование этого препарата позволяет на пять-семь процентов снизить себестоимость говядины", — подчеркнул он.
Коль скоро в России рактопамин официально запрещен, то отечественные животноводы оказываются в неравных условиях. Они заведомо проигрывают бразильским коллегам, считает Юшин. Следовательно, в понимании собеседника, Россельхознадзор, вводя запрет, отстаивает и равные конкурентные возможности для всех участников рынка.
Цены уперлись в потолок
Говядина сегодня превратилась в премиальный продукт, недоступный для многих россиян, говорит замдиректора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова. Не случайно потребление мяса крупного рогатого скота в России составляет всего 17-18 процентов.
У президента Мясного союза России Мушега Мамиконяна — свое видение ситуации. Он убежден в том, что до конца января цены в мясных отделах магазинов вообще не изменятся. Правда, в дальнейшем рост все-таки возможен, однако не более чем на семь процентов.
Вместе с тем он считает, что ничего трагического не произошло. Выпадающие объемы той же говядины можно достаточно быстро заместить импортом из других стран. В качестве потенциального поставщика Юшин назвал Индию, которая готова предложить России мясо буйволов.
Почему птичку не жалко
"В мясопереработке в России и во всем мире есть тенденция к замене говядины более дешевым мясом птицы, свининой или мясными субпродуктами", — напомнила Мильчакова.
Схожей точки зрения придерживается Мамиконян. По его словам, в стране наблюдается рост потребления свинины и мяса птицы. Так, в 2016 году реализация свинины в России повысилась на 10 процентов, а в 2017-м — еще на пять.
Кроме того, следует вспомнить, что свинина и мясо птицы практически не подорожали, а с учетом инфляции правомерно говорить о снижении цен, сказал Мамиконян. Не случайно российские производители мясной продукции делают выбор не в пользу дорогой говядины. В перспективе эта тенденция на рынке сохранится, подчеркнул он.