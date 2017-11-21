Премьер Белоруссии рассказал о двух сценариях развития экономики страны

МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков доложил во вторник президенту страны Александру Лукашенко о двух возможных сценариях развития белорусской экономики в 2018 году, сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что во вторник Лукашенко заслушал доклад правительства, центробанка, облисполкомов и минского горисполкома о работе экономики за истекший период 2017 года и прогнозах на 2018 год.

Во время своего доклада Кобяков рассказал, что в основу проекта прогноза положены два сценария развития. "Первый — целевой, который в основном обеспечивает выход на траекторию роста экономики, предусмотренную пятилетней программой. Второй — консервативный, на базе которого рассчитан проект бюджета", — пояснил премьер, уточнив, что при целевом сценарии цена нефти прогнозируется на уровне 45,9 доллара за баррель, курс российского рубля — 60,5 за доллар, прирост российской экономики — 1,7%, стоимость калийных удобрений — 205 долларов за тонну.

При этом прирост ВВП самой республики в 2018 году прогнозируется в размере 3,4%, экспорта товаров и услуг — 6%, сальдо внешней торговли товарами планируется отрицательное на уровне 33,4 миллиона долларов, прямые иностранные инвестиции на чистой основе — 1,45 миллиарда долларов. "Реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 3,2%. Будем удерживать индекс инфляции на уровне не выше 7%", — добавил Кобяков.

Вместе с тем, по его словам, в качестве основных параметров для расчета проекта бюджета на 2018 год принят консервативный сценарий внешних условий, при котором ВВП Белоруссии вырастет лишь на 1,2%. "Среднегодовые параметры: инфляция — 7,4%, ставка рефинансирования — 11% годовых, цена на нефть — 43 доллара за баррель, курс доллара — 2,038 белорусского рубля и 62,3 российского рубля", — также говорится в сообщении.

Объем доходов республиканского бюджета прогнозируется в сумме 20,5 миллиарда белорусских рублей (10,25 миллиардов долларов), или на 7,5-7,8% больше ожидаемого объема доходов 2017 года. Расходы запланированы в сумме 19,8 миллиарда белорусских рублей (9,9 миллиарда долларов), что на 7% больше оценочного показателя за 2017 год. Профицит республиканского бюджета сформирован в сумме 718,3 миллиона белорусских рублей (359,15 миллиона долларов, или 0,64% ВВП) и будет направлен на погашение части государственного долга, также отмечается в сообщении.