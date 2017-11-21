Ульяновская область реализует 14 инвестпроектов до конца 2017 года

УЛЬЯНОВСК, 21 ноя — РИА Новости. Ульяновская область до конца года намерена завершить работу по 14 инвестиционным проектам в агропромышленной сфере общей стоимостью 4,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Мы запланировали в этом году ввести в строй 14 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 4,8 миллиардов рублей, каждый из которых способствует замещению продукции, импортируемой в Россию из-за рубежа. При выходе на полную мощность они позволят создать для наших земляков свыше тысячи новых рабочих мест. И на начало ноября мы уже успешно завершили реализацию девяти инвестиционных проектов на общую сумму 1,9 миллиарда рублей, которые предусматривают открытие порядка 750 вакансий", — сказал губернатор области Сергей Морозов на совещании регионального правительства, на котором были подведены итоги выполнения плана по финансово-экономическим вопросам за январь-сентябрь 2017 года.

По данным пресс-службы, ежегодно этот документ утверждает глава региона. План проходит широкое общественное обсуждение с привлечением экспертного сообщества. Его основная цель — стимулировать экономический рост в регионе. В перечень первоочередных задач в экономике области на 2017 год входят более 80 мер, направленных на формирование благоприятных условий для ведения бизнеса, поддержку промышленных и сельскохозяйственных предприятий, повышение доходной и оптимизация расходной частей регионального бюджета.

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