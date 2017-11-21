Земан заявил Путину, что с санкциями нужно заканчивать

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 21 ноя — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан посетовал, что Россия в условиях санкций лишена сыров из Чехии, а Владимир Путин парировал тем, что пиво из этой европейской страны в России "достанут."
Российский лидер в ответ сказал, что с йогуртами "мы как-нибудь разберемся"
Земан отметил, что не знает, касаются ли введенные Москвой ограничения пива.
Если сначала президенты общались по-русски, то сейчас речь последовательно переводилась с одного языка на другой. При этом иногда получалось так, что переводчик говорила вместе с Путиным. Президент смотрел в ее сторону и терпеливо ждал, когда она закончит.
Президент отметил рост экспорта и импорта, а также увеличение числа российских туристов, приезжающих в Чехию. "Это подтверждает, что вопреки всяческим санкциям экономическое сотрудничество развивается", — сказал он.
По словам Земана, во время визита в Россию будет подписано 13 договоренностей на общую сумму 20 миллиардов долларов.