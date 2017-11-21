Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Чехией

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 21 ноя — РИА Новости. Отношения России и Чехии развиваются, наблюдается рост товарооборота, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с чешским коллегой Милошем Земаном.

"Отношения между Чехией и Россией развиваются, несмотря на все сложности, но, в том числе, благодаря вашим усилиям, я должен отметить, что если в предыдущие годы мы наблюдали спад товарооборота, причем, значительный, почти в два раза, то за 9 месяцев текущего года у нас уже рост 40 с лишним процентов, и это очень хороший знак, очень хороший признак", — сказал Путин.

Он отметил, что у главы Чехии насыщенная программа в РФ, включающая посещение крупных городов, кроме того, в делегации чешского президента множество предпринимателей.

Земан общался с Путиным по-русски и без переводчика. Он отметил, что привез с собой 140 предпринимателей, тогда как во время визита во Францию его сопровождали всего 14 предпринимателей. Путин прокомментировал этот факт, отметив, что чешский рынок – скорее в России, чем во Франции, с чем Земан согласился.

Президент РФ отметил, что развиваются и отношения двух стран в энергетической сфере, в том числе в углеводородной части, и в сфере атома, есть перспективы в машиностроении. Путин подчеркнул важность контактов в гуманитарной сфере, отметив, что почти четверть населения Чехии владеет русским языком, интерес к чешскому языку растет в России. "Намечаются гастроли наших ведущих коллективов в Чехию — Мариинского театра, Симфонического оркестра", — сказал Путин.

Земан, в свою очередь, сравнил отношения Чехии с Россией по степени отладки с космическими кораблями. "Как говорили о космических кораблях, все системы работают нормально", — сказал он.