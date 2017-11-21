Строители соединили автодорожными пролетами один из участков моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Строители завершили монтаж пролетов автодорожной части строящегося моста в Крым на одном из четырех морских участков, соединив косу в Керченском проливе и остров Тузла, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"Нить" металлоконструкций длиной более километра расположена на одной высоте – около 4 метров над уровнем воды. Всего над акваторией будет более 6 километров из 19 километров трассы", — говорится в сообщении.

Между косой и островом на 21-й морской опоре установлено 44 пролетных строения – по 22 для каждого направления проезжей части.

"На этом участке работает два мостоотряда. Мы шли навстречу друг другу, выполняли сборку и установку морских пролетов с двух берегов. Старались совершенствовать этот процесс. На установку первого пролетного строения методом поперечной надвижки потребовалось около двух суток. Работы по финальному пролету мы выполнили за несколько часов", — цитируются в сообщении инфоцентра слова руководителя проекта участка строительства моста Александра Минеева.

В инфоцентре отметили, что одновременно на стройке продолжаются работы по сооружению опор и пролетов по всей трассе моста.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>