Концерн "Калашников" решил заняться грузоперевозками зерна, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Концерн "Калашников" решил заняться грузоперевозками зерна в Волго-Каспийском, Азово-Черноморском и Средиземноморском бассейнах, для этого компания построит восемь сухогрузов и создаст своего оператора — Волго-Донскую судоходную компанию, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на концерн.

Так, планируется построить восемь сухогрузов с грузоподъемностью до 7 тысяч тонн, ориентировочные инвестиции составят 10 миллиардов рублей, проект рассчитан до 2022 года. Гендиректор "Калашникова" Алексей Криворучко отмечает, что судостроительный кластер концерна "обладает серьезным опытом в производстве морских и речных судов". В рамках диверсификации для строительства сухогрузов будут привлечены "Верфь братьев Нобель" (принадлежит "Калашникову") и экспертиза судозавода "Вымпел", ссылается газета на Криворучко.

По его мнению, проект поможет аграриям Южного и Приволжского федеральных округов существенно увеличить объемы экспорта и снизить издержки на транспортировку при долгосрочных контрактах.

Предполагается, что "Калашников" с агрокомпанией "Дельта-Агро" создадут Волго-Донскую судоходную компанию (ВДСК), сухогрузы которой будут осуществлять до 160 рейсов в год и перевозить до 900 тысяч тонн зерна и сельхозкультур. Сергей Егоров, который возглавит ВДСК, заметил, что на протяжении последних лет в России растет урожай зерновых, но есть "серьезные трудности при реализации продукции" из-за высокой стоимости фрахта и ограниченного количества судов типа река-море.

Замглавы Минпромторга Олег Рязанцев считает, что "стабильная ставка грузоперевозки позволяет сформировать конкурентоспособную цену для конечного потребителя". Министерство организует предоставление финансирования на условиях льготного лизинга. Гендиректор Московского речного пароходства Константин Анисимов отмечает, что на фоне роста экспорта зерна заметно ощущается дефицит судов и вагонов. Ставки растут, ниша открывается для новых игроков. Но несколько лет назад из-за неурожая такие сухогрузы были невостребованными, напоминает он.

Концерн "Калашников" — крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия и большого сегмента гражданской продукции.