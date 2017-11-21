Концерн "Калашников" решил заняться грузоперевозками зерна, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Концерн "Калашников" решил заняться грузоперевозками зерна в Волго-Каспийском, Азово-Черноморском и Средиземноморском бассейнах, для этого компания построит восемь сухогрузов и создаст своего оператора — Волго-Донскую судоходную компанию, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на концерн.
По его мнению, проект поможет аграриям Южного и Приволжского федеральных округов существенно увеличить объемы экспорта и снизить издержки на транспортировку при долгосрочных контрактах.
Предполагается, что "Калашников" с агрокомпанией "Дельта-Агро" создадут Волго-Донскую судоходную компанию (ВДСК), сухогрузы которой будут осуществлять до 160 рейсов в год и перевозить до 900 тысяч тонн зерна и сельхозкультур. Сергей Егоров, который возглавит ВДСК, заметил, что на протяжении последних лет в России растет урожай зерновых, но есть "серьезные трудности при реализации продукции" из-за высокой стоимости фрахта и ограниченного количества судов типа река-море.
Концерн "Калашников" — крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия и большого сегмента гражданской продукции.