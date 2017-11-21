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Экономика

Старикам здесь не место: почему Skype проиграл войну мессенджеров

08:0021.11.2017
(обновлено: 08:12 21.11.2017)
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© AP Photo / Patrick SisonМессенджер WhatsAppМессенджер WhatsApp
© AP Photo / Patrick Sison

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. На днях Skype запустила аккаунты, ориентированные на индивидуальных предпринимателей и фрилансеров. Новый тип аккаунтов объединит в себе классические опции общения с календарем, почтой и платежной системой. Другое нововведение — возможность создать расширенный профиль владельца с подробным описанием его услуг. Сервис заработает в тестовом режиме пока только в США и, как предполагают в Microsoft, должен заменить Skype for Business, который не имел успеха. Пока Microsoft пытается снова нащупать для Skype нишу в бизнес-коммуникациях (а здесь он серьезно проигрывает одному из "единорогов" Кремниевой долины — корпоративному мессенджеру Slack), рядовые пользователи, похоже, теряют к Skype интерес и мигрируют на другие популярные IM-платформы. Почему пионер рынка сдает позиции и удастся ли ему выжить — в материале РИА Новости.

Web-камера. Архивное фото
© Fotolia / Petro Teslenko
В работе Skype произошел масштабный сбой

История взлета

В начале 2000-х Skype придумали программисты Никлас Зеннстрем и Янус Фриис, выходцы из эстонского подразделения шведской медиакомпании Tele2. В прошлом создатели скандального файлообменника KaZaA, они решили сделать сервис для общения и обмена файлами. А главное — с возможностью голосовой связи через интернет, что позволило бы существенно экономить на звонках, не оплачивая связь операторам.

Бизнес-идея оказалась революционной. Только в первый день Skype скачали более 10 тысяч человек, а дальше количество пользователей сервиса стало расти в геометрической прогрессии. Все телекоммуникационные компании мира люто возненавидели интернет-звонилку, которая отъедала их и без того падающие доходы от голосовой связи.

© Фото : пресс-служба компании eBayОфис компании Ebay
© Фото : пресс-служба компании eBay
Офис компании Ebay

Летом 2005 года раскрученный Skype купил крупнейший интернет-аукцион eBay за 2,6 миллиарда долларов. Но амбициозное и дорогостоящее приобретение, как выяснилось впоследствии, оказалось для интернет-гиганта неудачным.

Иконки мессенджеров на экране смартфона. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Viber, WhatsApp и Telegram стали самыми упоминаемыми мессенджерами в России

Не пригодился

eBay рассчитывала, что покупка Skype поможет ей развивать основной бизнес и даст удобный инструмент общения участникам торгов онлайн-аукциона, но интеграции так и не получилось. Аудитория площадки оказалась не готовой к платным сервисам и услугам, к тому же со временем стало ясно, что качество IP-телефонии все-таки оставляет желать лучшего в сравнении с традиционной проводной связью.

Не найдя сервису достойного применения, в 2009 году eBay продала его группе частных инвесторов дешевле, чем купила. А уже спустя два года внимание на Skype обратила Microsoft.

Несмотря на то что годом ранее компания отчиталась о рекордно низкой прибыли, софтверный гигант выложил за нее 8,5 миллиарда долларов. Наблюдателей сумма сделки повергла в шок: сервис был переоцененным.

Отстал от мессенджеров

Аудитория Skype непрерывно росла с первого дня существования, но уже в 2008 году его доля рынка впервые начала снижаться. На фоне молодых и агрессивных игроков с более широкими возможностями и функционалом Skype стал выглядеть неуклюжим, а нестабильность его работы еще больше бросалась в глаза.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип мессенджера WhatsApp

Пользователи постоянно жаловались на сбои и "тяжелый" десктопный интерфейс Skype, который перекочевал и в мобильное приложение. Мобильный интерфейс Skype постоянно "глючило", а друзей приходилось добавлять через Skype ID, а не напрямую через контакты, как в мессенджерах.

"Для миллениалов возможность интернет-звонков оказалась второстепенной — наступила эпоха приложений для мгновенного обмена сообщениями, таких как WhatsApp, Viber и Facebook, с которых тоже можно звонить", — констатировали аналитики TechCrunch.

В сегменте мобильных коммуникаций Skype стал настоящим аутсайдером, тогда как конкуренты лишь прирастали новыми пользователями. В прошлом году ежемесячная суммарная аудитория WhatsApp, Viber, Facebook Messenger и азиатских WeChat, Line и KakaoTalk достигла почти 4,5 миллиарда человек.

Microsoft поздно спохватилась

В попытках наверстать упущенное Microsoft попыталась превратить Skype в полноценную платформу обмена сообщениями, но, как всегда, опоздала.

"Microsoft постоянно реагирует на тенденции слишком поздно, оказываясь в результате на второй или более низкой позиции", — констатировали аналитики, припоминая провал с Windows Phone.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона

В марте прошлого года на конференции для разработчиков софтверный гигант представил набор инструментов SkypeBot, которые позволяют создавать чат-боты для Skype, но с учетом сужающегося охвата. Непонятно, зачем это нужно: от лидеров рынка система сильно отстала.

Так, например, у Skype сейчас порядка 300 миллионов активных пользователей в месяц. Для сравнения: у WhatsApp аудитория втрое больше, а у Facebook Messenger насчитывается 800 миллионов пользователей.

Масштабный редизайн

Гендиректор Microsoft Стив Балмер демонстрирует телефон Nokia с новой мобильной платформой Windows Phone 8
© REUTERS / Robert Galbraith
Медленная смерть Windows Phone: как Microsoft проиграла битву за смартфоны
Летом 2017-го Microsoft предприняла масштабный редизайн Skype, но попытка влиться в струю оказалась провальной. Пользователи назвали новый дизайн "эстетическим кошмаром", отметив, что производительность сервиса после обновления лишь ухудшилась.

Вопросы вызвал и интерфейс в стиле Instagram, ориентированный явно на молодежную аудиторию, но не имеющий с полюбившимся всем приложением ничего общего. Появилась возможность изменить тему или цвет чата, однако без вести пропал ряд привычных функций.

В частности, исчезла возможность видеть, кто находится в сети, а кто нет, приложение перестало работать с Bluetooth-гарнитурой и делать фото с помощью аппаратных кнопок.

© REUTERS / Robert GalbraithГенеральный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла выступает на конференции Build 2014
© REUTERS / Robert Galbraith
Генеральный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла выступает на конференции Build 2014

Microsoft позже устранила недочеты, но к тому времени неудачное обновление уже спровоцировало массовый отток пользователей.

Skype был безусловным лидером среди сервисов IP-телефонии для ПК, но разработчики целиком упустили мобильный рынок. В Skype для мобильных устройств было очень много проблем, которые своевременно не решили. В результате пользователи с легкостью "забили" на Skype, как только появились более привлекательные альтернативы.

Теперь Microsoft пытается делать ставку на бизнес-аудиторию: она всегда приносила ей на 20-30% больше дохода, но ниша, похоже, уже занята: в ней укрепился корпоративный мессенджер Slack, который бизнес-пользователи признали более подходящим для командной работы. Похоже, ecли Microsoft так и не выберет, как ей двигаться дальше со Skype, он вполне может повторить судьбу уже "мертвых" мессенджеров ICQ и AIM.

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