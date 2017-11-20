Роботизация в Сбербанке идёт по всем направлениям, заявил Греф

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Роботизация процессов в Сбербанке идёт по всем направлениям, банк, в частности, планирует роботизировать ещё 100 своих центров, занимающихся "наличкой", заявил глава кредитной организации Герман Греф журналистам.
"Роботизация идёт по всем направлениям. Механическая роботизация, и есть ещё программные роботы — все, что связано с заменой людей, с заменой процессов, у нас есть лаборатория робототехники", — отметил он.
"Роботизация идёт везде, у нас уже 30 с лишним центров наличного денежного обращения роботизировано полностью, и будет ещё роботизировано 100 (таких центров — ред.)", — уточнил глава Сбербанка.
"Есть такое понятие как RPI-роботы, которые автоматизируют процессы, это одно из ключевых направлений нашей деятельности, где мы тоже работаем над инвестированием", — добавил Греф.