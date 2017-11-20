Роботизация в Сбербанке идёт по всем направлениям, заявил Греф

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Роботизация процессов в Сбербанке идёт по всем направлениям, банк, в частности, планирует роботизировать ещё 100 своих центров, занимающихся "наличкой", заявил глава кредитной организации Герман Греф журналистам.

"Роботизация идёт по всем направлениям. Механическая роботизация, и есть ещё программные роботы — все, что связано с заменой людей, с заменой процессов, у нас есть лаборатория робототехники", — отметил он.

"Роботизация идёт везде, у нас уже 30 с лишним центров наличного денежного обращения роботизировано полностью, и будет ещё роботизировано 100 (таких центров — ред.)", — уточнил глава Сбербанка.

"Есть такое понятие как RPI-роботы, которые автоматизируют процессы, это одно из ключевых направлений нашей деятельности, где мы тоже работаем над инвестированием", — добавил Греф.

Ранее в ноябре, выступая на конференции Сбербанка по анализу данных, машинному обучению и искусственному интеллекту Sberbank Data Science Day, вице-президент банка Александр Ведяхин отмечал, что ряд техзадач в Сбербанке давно уже решают роботы, а не люди. Так, решения о кредитах физлицам уже давно принимают не люди, а системы алгоритмов, и это будет только продолжаться дальше, уточнял он.