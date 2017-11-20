ФАС не получала жалоб на завышение цен на красную икру и рыбу

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала жалоб на повышение цен на красную икру или красную рыбу, сообщил РИА Новости заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

"В настоящее время в центральный аппарат ФАС России жалоб о повышении цен на красную икру и рыбу и какой-либо другой достоверной информации о повышении цен на эту продукцию не поступало", — сказал Петросян.

В последние несколько недель СМИ неоднократно сообщали о росте цен на икру и рыбу в РФ, это же прогнозировали и эксперты рыбного рынка. В частности, исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков говорил РИА Новости в октябре, что из-за низкого вылова лососевых на Сахалине, который является "законодателем цен на сырье", цены на этот продукт начали расти.

"Стоит отметить, что цены на продовольственные товары, в том числе на рыбные изделия, во многом определяются соотношением спроса и предложения, зависят от конъюнктуры рынков и решений, самостоятельно принимаемых участниками рынков", — отметил Петросян.

"В случае поступления жалоб либо иной информации, позволяющей сделать выводы о наличии признаков нарушений, ФАС России примет все предусмотренные законом меры", — добавил он.