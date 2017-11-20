Минфин готов допустить покупку токенов за криптовалюты в Крыму

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Можно одобрить в Крыму покупку токенов за криптовалюты в рамках первичного размещения криптовалют (ICO), заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев в кулуарах Молодежного форума в Госдуме.

"Я считаю, что допустимо разрешать покупки коинов и токенов на ICO не только за фиатные (обычные – ред.) деньги, но и за общераспространенные криптовалюты, такие как биткоин, в отдельных случаях. Одним из таких случаев является Крым", — сообщил он.

В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, ряд стран мира открыл свои рынки для криптовалют, однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу. ЦБ неоднократно предупреждал о преждевременности допуска криптовалют к торгам в РФ и высоких рисках их использования. Регулятор выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки "финансовой пирамиды". Минфин РФ в свою очередь хочет сделать из "черного рынка" криптовалют организованный, и выступает за то, чтобы для физлиц покупка и продажа такого инструмента осуществлялась по аналогии с ОФЗ.

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ до 1 июля 2018 года подготовить поправки в законодательство РФ, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг. В ЦБ заявили, что к концу 2017 года представят концепцию регуляторной "песочницы", где будет осуществляться временное регулирование криптовалют.

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