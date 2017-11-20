Депутат Госдумы предложил вариант регулирования криптовалют

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Криптовалюты могут регулироваться в рамках закона о ценных бумагах, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе Молодежного форума в Госдуме.

"Есть поручения президента, и эти поручения очерчивают круг вопросов, которые необходимо законодательно урегулировать. Я считаю, что это могут быть точечные поправки в определенные законодательные акты, ну и, вполне возможно, что непосредственно в закон о рынке ценных бумаг", — сообщил он.

"Криптовалюты правильнее называть криптоинструментами, ну и, на мой взгляд, это финансовый инструмент, который должен регулироваться и может, я еще не готов утверждать окончательно, законом о рынке ценных бумаг. Все инструменты, касающиеся финансового рынка, в том числе все производные, у нас описаны в законе", — добавил Аксаков.

В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, ряд стран мира открыл свои рынки для них, однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу. Так, ЦБ неоднократно предупреждал о преждевременности допуска криптовалют к торгам в России и высоких рисках их использования.

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ до 1 июля 2018 года подготовить поправки в законодательство РФ, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг. В ЦБ заявили, что к концу 2017 года представят концепцию регуляторной "песочницы", где будет осуществляться временное регулирование криптовалют.