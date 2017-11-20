РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

В Чехии рассказали, кто занял ее позиции на российском рынке из-за санкций

Сюжет:
Санкции в отношении России (6357)
10:3620.11.2017
17231
© РИА Новости / Александр КурановПрезидент Союза промышленности и транспорта (СПТ) Чехии Ярослав Ганак. Архивное фотоПрезидент Союза промышленности и транспорта (СПТ) Чехии Ярослав Ганак. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Куранов

ПРАГА, 20 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Позиции Чехии на рынке РФ после введения санкций ЕС заняли фирмы Китая и других стран, визит в Россию 20-24 ноября президента республики Милоша Земана и делегации из 130 предпринимателей должен способствовать восстановлению традиционных контактов, заявил РИА Новости руководитель бизнес-делегации, президент Союза промышленности и транспорта (СПТ) Чехии Ярослав Ганак.

Президент России В.Путин встретился с президентом Чешской Республики М.Земаном
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Межгосударственные отношения России и Чехии
"Недавно я был на крупной машиностроительной выставке в Екатеринбурге. И понял, насколько серьезно повлияли антироссийские санкции со стороны Запада на позиции чешских фирм в РФ. Большая часть этой выставки была посвящена российско-китайскому сотрудничеству. Среди представленных экспонатов были, например, трамваи и локомотивы, которые, признаюсь, очень напоминали наши, чешские", — сказал Ганак.

По его словам, деятельность возглавляемого им Союза промышленности и транспорта Чехии имеет проевропейскую направленность, лично он уважает те доводы, из-за которых были введены санкции в отношении РФ. "С другой стороны, я полностью согласен с президентом нашей республики Милошем Земаном, который не раз заявлял о том, что различные санкции и эмбарго не ведут к достижению поставленной цели и уж тем более не способствуют развитию торговли", — подчеркнул Ганак.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

Введение антироссийских санкций и ответных мер РФ привело, как отметил президент СПТ Чехии, к падению экспорта в РФ с 3,7% до 1,6% от общего уровня чешского экспорта. В последний год наметилось оживление в этом вопросе. За семь месяцев 2017 года товарооборот между Чехией и РФ вырос на 35,4% и достиг 4,8 миллиарда долларов. В том числе чешский экспорт вырос на 14,5%, достигнув отметки в 1,5 миллиарда долларов.

Президент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Чехии намерен заявить в Москве о бессмысленности санкций
"Этому подъему во многом способствовало установление прямых контактов между отдельными регионами и предприятиями Чехии и РФ. Нынешний визит президента Земана, два бизнес-форума с участием предпринимателей обеих стран в Москве и Екатеринбурге должны помочь восстановлению прежних и налаживанию новых плодотворных контактов", — сказал глава СПТ.

Ганак заявил, что в отношении западных санкций господин Ганак хотел бы особо отметить один момент. "Все страны-члены Евросоюза очень строго выполняют совместно принятые антироссийские санкции, из-за чего серьезно упали уровни их торговых отношений с РФ. Но вот мне при этом интересно получить ответ на вопрос: "А почему не падает уровень торговли США с Россией?" — сказал глава чешской делегации.

Данные Федеральной таможенной службы РФ свидетельствуют, что оборот внешней торговли между Россией и США в январе-сентябре 2017 года показал рост на 17,5% в годовом выражении. Однако доля США в общем обороте внешней торговли РФ за этот период снизилась до 4% с 4,3% годом ранее.

Комментировать
Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Иван Петров
Вы это теперь друг другу рассказывайте!Вы же поддерживаете санкции?Поддерживаете.Так что солидарно плачьте друг другу.
10:37
20.11.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена