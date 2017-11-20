В Чехии рассказали, кто занял ее позиции на российском рынке из-за санкций

ПРАГА, 20 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Позиции Чехии на рынке РФ после введения санкций ЕС заняли фирмы Китая и других стран, визит в Россию 20-24 ноября президента республики Милоша Земана и делегации из 130 предпринимателей должен способствовать восстановлению традиционных контактов, заявил РИА Новости руководитель бизнес-делегации, президент Союза промышленности и транспорта (СПТ) Чехии Ярослав Ганак.

"Недавно я был на крупной машиностроительной выставке в Екатеринбурге. И понял, насколько серьезно повлияли антироссийские санкции со стороны Запада на позиции чешских фирм в РФ. Большая часть этой выставки была посвящена российско-китайскому сотрудничеству. Среди представленных экспонатов были, например, трамваи и локомотивы, которые, признаюсь, очень напоминали наши, чешские", — сказал Ганак.

По его словам, деятельность возглавляемого им Союза промышленности и транспорта Чехии имеет проевропейскую направленность, лично он уважает те доводы, из-за которых были введены санкции в отношении РФ. "С другой стороны, я полностью согласен с президентом нашей республики Милошем Земаном, который не раз заявлял о том, что различные санкции и эмбарго не ведут к достижению поставленной цели и уж тем более не способствуют развитию торговли", — подчеркнул Ганак.

Введение антироссийских санкций и ответных мер РФ привело, как отметил президент СПТ Чехии, к падению экспорта в РФ с 3,7% до 1,6% от общего уровня чешского экспорта. В последний год наметилось оживление в этом вопросе. За семь месяцев 2017 года товарооборот между Чехией и РФ вырос на 35,4% и достиг 4,8 миллиарда долларов. В том числе чешский экспорт вырос на 14,5%, достигнув отметки в 1,5 миллиарда долларов.

"Этому подъему во многом способствовало установление прямых контактов между отдельными регионами и предприятиями Чехии и РФ. Нынешний визит президента Земана, два бизнес-форума с участием предпринимателей обеих стран в Москве и Екатеринбурге должны помочь восстановлению прежних и налаживанию новых плодотворных контактов", — сказал глава СПТ.

Ганак заявил, что в отношении западных санкций господин Ганак хотел бы особо отметить один момент. "Все страны-члены Евросоюза очень строго выполняют совместно принятые антироссийские санкции, из-за чего серьезно упали уровни их торговых отношений с РФ. Но вот мне при этом интересно получить ответ на вопрос: "А почему не падает уровень торговли США с Россией?" — сказал глава чешской делегации.

Данные Федеральной таможенной службы РФ свидетельствуют, что оборот внешней торговли между Россией и США в январе-сентябре 2017 года показал рост на 17,5% в годовом выражении. Однако доля США в общем обороте внешней торговли РФ за этот период снизилась до 4% с 4,3% годом ранее.