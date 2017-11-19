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Экономика

Российские производители не будут повышать цены на шампанское к Новому году

10:1619.11.2017
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© Fotolia / Africa StudioЛюди чокаются бокалами шампанского. Архивное фотоЛюди чокаются бокалами шампанского. Архивное фото
© Fotolia / Africa Studio

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя – РИА Новости. Крупнейшие российские производители игристых и шампанских вин не планируют в ближайшее время повышать цены на эти традиционные новогодние напитки, несмотря на ожидаемый спрос и уменьшение урожая винограда в текущем году в отдельных регионах. Однако, по мнению экспертов, уже в 2018 году цены на шампанское все-таки вырастут, как минимум на 7%.

На днях СМИ со ссылкой на ритейлеров сообщили об ожидаемом росте цен на шампанское к Новому году на 10-15% в связи с повышением спроса на напитки. Прогноз им подтвердили импортеры игристых вин, связывая ситуацию с неурожаем в Европе. При этом российские изготовители, по их данным, ожидают роста минимальных розничных цен.

Чтобы не застаивался

Бокалы с шампанским. Архивное фото
© Depositphotos / dteurope
В Подмосковье на 23% увеличилось количество легальных торговцев алкоголем
Директор по продажам одного из крупнейших производителей игристых и шампанских вин в России ОАО "Цимлянские вина" (Ростовская область) Сергей Николаев, сообщил РИА Новости, что поднимать цены к Новому году они не будут. Он пояснил, что у винодельческих заводов 45-50% продаж с производства приходится на последние четыре месяца года, когда активизируется спрос.

"Цена в это время подниматься не должна с точки зрения логики и экономики, потому что производитель надеется, что то, что он нальет в этом году, это все он в этом же году и поставит на полку", — сказал он, добавив, что с февраля уже начинается розлив урожая прошлого года. Компании заинтересованы сбыть напиток в сезон, "чтоб не застаивался".

В свою очередь торговые сети, по его словам, как правило, к Новому году цены также не поднимают, чтобы ускорить сбыт и получить большую маржинальность.

Предпосылок нет

Шампанское. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Эксперт рассказал, когда подорожает шампанское в России
Крупнейшие производители шампанского и игристых вин Кубани, опрошенные РИА Новости, подтвердили, что роста цен в этом году ждать не стоит. "Повышение цен на шампанское и вина к Новому году мы не планируем", — сказала агентству директор по связям с общественностью ПАО "Абрау-Дюрсо" Ольга Фирстова.

Такой же политики придерживаются в компании "Фанагория". "Хотим подчеркнуть, что ситуация с урожаем 2017 года не может являться причиной для повышения цен на игристые вина, которые при соблюдении всех технологических норм и правил готовятся из урожая 2016 года… Поэтому со стороны производителей считаем, что нет никаких предпосылок для подорожания игристых вин к Новому году", — сказал РИА Новости представитель компании.

Акции и скидки

Бокалы с шампанским. Архивное фото
© Depositphotos / dteurope
Виноделы не видят причин для подорожания шампанского в России к Новому году
Не планирует повышение цен и компания "Кубань-Вино". "Более того, обычно к Новому году мы запускаем приятные бонусы и акции для наших покупателей, которые позволяют приобрести наше вино по более низким ценам", — сказал сотрудник компании.

По словам председателя совета "Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма "Крымское Бюро Винограда и Вина" Янины Павленко, большинство вин в Крыму производятся из местного винограда. "Предприятия заявили о снижении цен к Новому году. Так, "Золотая балка" и "Инкерман" уже запустили акции, которые позволят крымчанам и гостям полуострова приобрести игристое к Новому году по сниженным ценам. Скидки начинаются с 15%. Также предложения к празднику сейчас готовит и "Новый свет", — рассказала она.

Компания "Массандра" еще летом запустила акцию "Сделай Крым доступней", в ходе которой цены на винодельческую продукцию во всех фирменных магазинах объединения были снижены на 30-50%. Предполагается, что такие цены сохранятся как минимум до Рождества.

Импортеры уже все учли

По словам представителя "Фанагории" цены на ввозимые вина также к Новому году расти не будут. Импортеры, по его данным, уже давно приобрели и завезли вина в Россию по старым ценам. "Объективно повышение цен на вина из европейского винограда может иметь место, когда о таком повышении будет объявлено в Европе, и такие более дорогие вина будут выпущены на рынок", — отметил собеседник.

Директор по продажам "Цимлянских вин" Николаев, также отметил, что ввозимый алкоголь вряд ли вырастет в цене к Новому году. "Логистика, акциз, таможенная пошлина – все это уже учтено в цене, а сети подорожание в сезон принимают очень негативно", — сказал он.

Прогноз на 2018 год

Продажа алкогольной продукции . архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Эксперты рассказали, изменятся ли цены на водку перед Новым годом
При этом уже в будущем году, по мнению Николаева, рост цен на шампанское может составить от 7 до 15% в связи с уменьшением урожая в отдельных регионах России в текущем году при сохранении затрат, в том числе, на рабочую силу, электроэнергию и комплектующие. "Мы понимаем, что это будет как минимум 7%, а возможно и до 15%", — уточнил он.

Николаев добавил, что если подорожание будет существенным, скорее всего оно будет проходить в два этапа – с начала года и в середине года. Наиболее чувствителен к изменениям стоимости, по его мнению, средний ценовой сегмент. Дорогой сегмент по продажам, как правило, стоит на месте, добавил Николаев. Он также отметил, что в последние годы наблюдается тенденция к снижению спроса на шампанское в целом в пользу группы винных напитков.

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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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iwanoff 70
Ну всё,можно считать,что праздник уже удался.)))
10:21
19.11.2017
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bamb
Кому вы голову та морочите. Повышение цен на бензин , ведет к повышению цен на все , что перевозится.
10:20
19.11.2017
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Кирилл Выдрин
А продавцы????????
10:19
19.11.2017
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