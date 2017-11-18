Минтранс сохраняет позицию по скидкам "Платона" пропорционально пробегу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя — РИА Новости. Минтранс РФ сохраняет позицию по предоставлению скидок по системе "Платон" для большегрузов пропорционально пробегу, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев ранее поручил Минтрансу, Минэкономразвития и Минфину подготовить предложения о применении скидок при расчете размера платы в системе "Платон" с учетом величины пробега транспортного средства по федеральным трассам.

Росавтодор считает нецелесообразным введение скидки по пробегу для большегрузов в системе "Платон" в период действия льготного тарифа.

"Мы работаем над этим вопросом и при установлении новых тарифов он, очевидно, найдёт своё отражение, по решению правительства", — пояснил Соколов во время рабочей поездки в аэропорт "Платов" в Ростовской области.

Тариф за проезд грузовиков массой более 12 тонн по федеральным трассам в рамках системы "Платон" с 15 апреля составляет 1,91 рубля за километр пути. Таким образом, сохранен льготный размер платы для грузоперевозчиков за использование федеральных дорог. С момента запуска системы 15 ноября 2015 года тариф "Платона" составлял 1,53 рубля за километр. При этом с 15 апреля планировалась отмена льготного тарифа — плата за километр должна была составить 3,06 рубля.