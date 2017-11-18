Министр транспорта открыл Южный подъезд к Ростову-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Министр транспорта России Максим Соколов в субботу открыл движение по новой транспортной развязке на подъездной автодороге от трассы М-4 "Дон" к Ростову-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события.

"Сегодня мы открываем объект, который обеспечит связь с Ворошиловским мостом и объектами, построенными к чемпионату мира на левом берегу Дона", — сказал Соколов на открытии.

Он добавил, что при строительстве были использованы самые современные инновации и укрепление грунтов, освещение светодиодами и даже композитные материалы.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, пропускная способность из Ростова и в Ростов увеличена в четыре раза. "Транспортная развязка решает также вопросы, связанные с чемпионатом мира, поскольку это одно из основных направлений движения болельщиков к стадиону и на юг", — отметил он.

Реконструкция участка южного подъезда к Ростову-на-Дону со второго по седьмой километр началась в декабре 2016 года. Проект был разбит на два этапа. Реализация основной части первого этапа завершилась 18 ноября с открытием нового шестиполосного пойменного моста, двухполосной выездной эстакады и расширенной с четырех до восьми полос проезжей части основного хода дороги.

До конца года планируется ввести и вторую, въездную, эстакаду. Таким образом, автомобилисты получат шесть-восемь полос движения на въезде в донскую столицу. Первый этап реализации программы завершится в мае 2018 года после возведения новой разворотной эстакады на четвертом километре трассы.

Второй этап, предполагающий строительство развязок и расширение проезжей части с четвертого по седьмой километр трассы, завершится в октябре 2020 года.

Федеральная автомобильная дорога А-135 – это важный транспортный узел, входящий в состав международного транзитного коридора Север-Юг. Он соединяет Ростов с трассой М-4 "Дон", а также ближайшими городами-спутниками – Батайском, Азовом, Сальском. Кроме того, он обеспечивает доступ к новому стадиону "Ростов Арена", который будет принимать чемпионат мира по футболу в 2018 году.