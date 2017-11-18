Минфин подсчитал расходы на модернизацию ЕГАИС для интернет-продаж алкоголя

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Минфин России подсчитал необходимые расходы на модернизацию и обеспечение работы единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) в случае запуска интернет-продаж алкоголя — они составят около 53,5 миллиона рублей, следует из приложений к законопроекту о начале онлайн-продаж спиртного на портале regulation.gov.ru.

Нужно ли разрешать онлайн-продажу алкоголя? Да, это пойдет на пользу и рынку, и потребителю

Нет, условия продажи, наоборот, надо ужесточить

Можно разрешить продажу слабоалкольных напитков Результаты 16.1% Да, это пойдет на пользу и рынку, и потребителю

76.3% Нет, условия продажи, наоборот, надо ужесточить

7.6% Можно разрешить продажу слабоалкольных напитков Все опросы Голосовать

Первая часть трат — 10 миллионов рублей — касается самих мероприятий по модернизации. В рамках нее предполагается нанять специалистов по сбору и анализу требований к форматам подачи в электронном виде информации о дистанционной продаже алкоголя, разработке и тестировании системы, а также вводу тестовой и промышленной эксплуатации и дальнейшей сдачи результатов.

В частности, 4,3 миллиона рублей должно пойти на оплату труда сотрудников из расчета 105,094 тысячи рублей в месяц, так как именно такую среднюю зарплату платили в сфере "деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе сети интернет" за январь-декабрь 2016 года.

Еще 30 миллионов рублей государству в случае разрешения продажи алкоголя в интернете придется выложить на расширение мощностей для хранения данных в ЕГАИС. В настоящее время Росалкогольрегулирование (РАР) располагает тремя системами хранения данных, средняя загрузка которых – 70%. Кроме того, службе придется дополнить свое программное обеспечение информсистемы и нарастить "железо" у компьютеров.

Для этого надо будет закупить соответствующее оборудование (блейд-шасси с серверами) на примерно 11,148 миллиона рублей, а также потратить 1,69 миллиона рублей на пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию блейд-шасси и DNS-серверов, а также на "доработку личных кабинетов лицензиатов и их интеграцию с DNS-регистратором".

Помимо этого, еще 650 тысяч рублей стоит годовая защита от DDоS-атак. Минфин указывает также, что окончательные расходы могут меняться в зависимости от курса рубля к доллару.