МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Москвы, прогноз позитивный, говорится в сообщении агентства.

Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Москвы в местной и иностранной валютах на уровне "BBB-". Рейтинг приоритетного необеспеченного долга Москвы подтвержден также на уровне "BBB-". Отмечается, что прогноз позитивный.

В октябре агентство улучшило прогноз по рейтингу Москвы до позитивного со стабильного вслед за улучшением прогноза по рейтингам России.