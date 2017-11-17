ГД продлила до конца 2045 года срок функционирования калининградской ОЭЗ

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон, который продлевает до 31 декабря 2045 года срок функционирования ОЭЗ в Калининградской области.

По действующему законодательству предельный срок функционирование этой ОЭЗ — 1 апреля 2031 года. За время существования калининградской ОЭЗ, то есть с 2006 года привлечено более 100 миллиардов рублей и есть ряд проектов в сфере капитального строительства, сельского хозяйства и много других, которые планируются к реализации в Калининградской области, пояснял ранее замминистра экономического развития РФ Савва Шипов.

До 1 января 2031 года закон продлевает срок господдержки юрлиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов ОЭЗ в Калининградской области с целью создания и содержания рабочих мест, импортозамещения и локализации сборочного производства, а также улучшения экономических и социальных условий проживания в регионе. Такая норма действует с 1 апреля 2016 года.

В состав ОЭЗ в Калининградской области войдут прилегающие к ней внутренние морские воды и территориальное море. Одновременно предусматривается упрощенный въезд на территорию Калининградской области и выезд с ее территории, особенности пребывания в регионе иностранных граждан и лиц без гражданства

Другие изменения

Документ устанавливает минимальный размер инвестиций в форме капитальных вложений для резидентов калининградской ОЭЗ при реализации инвестпроектов в области здравоохранения в размере не менее 10 миллионов рублей. А в случае реализации инвестиционного проекта в области разработки компьютерных технологий и создания программного обеспечения, оказания консультационных услуг и других сопутствующих услуг в этой сфере, в области информационных технологий, а также в области научных исследований и разработок — не менее 1 миллиона рублей.

Закон отменяет утилизационный сбор в отношении транспортных средств, с даты выпуска которых прошло менее трех лет и которые помещаются под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяемую на территории калининградской ОЭЗ, за исключением транспортных средств международной перевозки. Виды и категории таких транспортных средств определит правительство РФ.

Срок прохождения госэкспертизы проектной документации и результатов сокращается с 60 дней до 45 календарных дней, а государственной экологической экспертизы проектной документации объектов — с трех месяцев до 45 дней. Закон также определяет особенности заключения договоров между торговыми организациями, зарегистрированными на территории Калининградской области, и поставщиками продовольственных товаров.

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