Песков: Кудрин рассказал Путину о работе над стратегией развития России

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретился с председателем совета фонда "Центра стратегических разработок" (ЦСР) Алексеем Кудриным, который доложил о работе ЦСР по подготовке стратегии социально-экономического развития России на период до 2024 года, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В пятницу президент работает в Санкт-Петербурге. В первой половине дня он встречался с Кудриным. Кудрин доложил о работе ЦСР по подготовке стратегии социально-экономического развития страны на период до 2024 года. Достаточно детально обсудили ход этой работы", — сказал Песков.

Фонд ЦСР в конце мая представил Путину стратегию социально-экономического развития России до 2035 года, которая содержит два варианта макроэкономического прогноза — базовый и целевой. Базовый сценарий авторы стратегии ЦСР используют главным образом для сравнения, он предполагает сохранение действующих условий, что предполагает инерционное развитие. Целевой сценарий предусматривает проведение структурных реформ.