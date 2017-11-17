Производитель кофе запустит в подмосковной Рузе новый завод

МОСКВА, 17 ноя — РИА Недвижимость. Компания "Московская кофейня на паях" модернизирует производство в Рузе и запустит новый завод, говорится в сообщении администрации городского округа.

"Предприятие "Московская кофейня на паях", расположенное в поселке Тучково Рузского городского округа, запустило процесс модернизации производства и заключило контракт на поставку нового завода", — сообщается в документе.

В нем уточняется, что объем инвестиций в модернизацию производства составит 3,5 миллиарда рублей. Срок поставки завода — сентябрь 2018 года, запуск нового предприятия планируется во втором квартале 2020 года. Инвестор рассчитывает, что запуск нового предприятия позволит увеличить объем производства более чем в два раза.

В связи предстоящим запуском нового производства глава Рузского городского округа и собственник предприятия обсудили вопросы модернизации очистных сооружений в поселке Тучково, строительства объездной дороги, а также меры поддержки предприятия в рамках региональных госпрограмм.

ЗАО "Московская кофейня на паяхъ" — производитель натурального жареного и растворимого кофе. Завод компании в Подмосковье — первое предприятие полного цикла по производству растворимого сублимированного кофе в Восточной Европе.