Центробанк отозвал лицензию у московского Регионфинансбанка

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Банк России с 17 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Региональные финансы" (Регионфинансбанк, Москва), говорится в сообщении регулятора.
По данным ЦБ, бизнес Регионфинансбанка был ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в регулятор. Более того, данная деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного ЦБ РФ запрета.
Банк России неоднократно применял в отношении Регионфинансбанка меры надзорного реагирования, в том числе запрет и ограничения на осуществление отдельных операций. Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В банк назначена временная администрация.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября занимал 480-е место в банковской системе РФ.