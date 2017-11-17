Центробанк отозвал лицензию у московского Регионфинансбанка

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Банк России с 17 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Региональные финансы" (Регионфинансбанк, Москва), говорится в сообщении регулятора.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

По данным ЦБ, бизнес Регионфинансбанка был ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в регулятор. Более того, данная деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного ЦБ РФ запрета.

Банк России неоднократно применял в отношении Регионфинансбанка меры надзорного реагирования, в том числе запрет и ограничения на осуществление отдельных операций. Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В банк назначена временная администрация.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября занимал 480-е место в банковской системе РФ.