Объем торговли между Россией и Грузией в 2017 году может достичь $1 млрд

ПРАГА, 16 ноя — РИА Новости, Александр Куранов. Уровень торговли между Россией и Грузией может достичь по итогам 2017 года одного миллиарда долларов, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин, который в четверг провел в Праге очередной раунд переговоров со спецпредставителем премьера Грузии Зурабом Абашидзе.

"Торговля между Россией и Грузией динамично развивается. По итогам десяти месяцев этого года ее уровень превысил 800 миллионов долларов. Вполне возможно, что по итогам 2017 года будет достигнута отметка в один миллиард долларов", — отметил Карасин.

В августе 2008 года Грузия разорвала дипотношения с РФ в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако представители нового правительства Грузии назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.

На данный момент диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч в Праге замглавы МИД РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии Зураба Абашидзе. Обсуждаются гуманитарные, транспортные, экономические и культурные вопросы.