Голодец опровергла заявление Кудрина о нехватке средств в ПФР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Ольга Голодец опровергла заявление главы совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексея Кудрина о дефиците средств в Пенсионном фонде России.

Ранее Кудрин в интервью "Аргументам и фактам" заявил, что в России, по его мнению, не осталось средств на выплату пенсий из-за дефицита средств в Пенсионном фонде.

"Эта ситуация абсолютно не соответствует действительности, все деньги в Пенсионном фонде есть. У нас заложены средства на исполнение всех обязательств", — сказала Голодец журналистам в четверг, добавив, что ПФР сбалансирован и не испытывает никаких проблем.

Ранее в пресс-службе ПФР, комментируя заявление Кудрина, отметили, что бюджет фонда обеспечен доходами в полном объеме, выплаты будут ежегодно повышаться.