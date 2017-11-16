Минфин подготовил законопроект о наказании за ввоз санкционной продукции

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Минфин РФ подготовил законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за ввоз в страну санкционной продукции, говорится в пояснительной записке, опубликованной в четверг на портале нормативных правовых актов.

"Необходимо также отметить, что в последнее время, в том числе в контексте повышения эффективности администрирования специальных экономических мер, особое значение приобретает необходимость повышения ответственности недобросовестных лиц за уклонение от соблюдения соответствующих запретов и ограничений", — говорится в документе.

Кроме того, отмечается в материалах Минфина, требуется повысить эффективность противодействия контрабанде отдельных видов стратегически важных товаров и ресурсов, в частности, лесоматериалов.

"На единую таможенную территорию союза (ЕАЭС — ред.) предусматривается введение запрета на оборот в РФ отдельных категорий товаров. В связи с этим, проект федерального закона предусматривает дополнение УК России новой статьей 2262, предусматривающей уголовную ответственность, сопряженную с нарушением такого запрета в рамках деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", — говорится в пояснительной записке.

В июле 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об уничтожении продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках продовольственного эмбарго. Как заявляли власти РФ, уничтожение санкционных продуктов поможет сократить поток продуктовой контрабанды в страну, поскольку она становится экономически невыгодной.