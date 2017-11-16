Загружать комплекс "Звезда" должна не только "Роснефть", заявил Путин

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Заниматься загрузкой судостроительного комплекса (ССК) "Звезда" должна не только "Роснефть", но и другие компании, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу стимулирования строительства судов и морской техники на ССК.

"Для успешной деятельности предприятия нужно обеспечить эффективную загрузку его мощности, сформировать устойчивый долгосрочный спрос на выпускаемую продукцию. Знаю, что утвержден перспективный план загрузки "Звезды" до 2035 года… Этот план, конечно, должен четко выполняться, причем не только "Роснефтью", но и другими заказчиками. Сегодня хотел бы послушать, как продвигается заключение контрактов, своевременно ли заказчики передают технические требования на строительство судов и морской техники, что дополнительно планируется предпринять для обеспечения стабильной загрузки предприятия", — сообщил президент.

Он напомнил о взаимной ответственности судостроителей и заказчиков.

"Заказчики, размещая заказы, должны быть уверены в четком исполнении контракта, знать, что получат продукцию надлежащего качества по экономически обоснованной цене и в установленные сроки. На этот счет собственники верфи должны давать внятные финансовые гарантии", — отметил президент.

Путин отметил, что по его поручению этим занимается "Роснефть", но это дело всей отрасли.

"Это не задача только "Роснефти", это задача всей промышленности российской, судостроительной отрасли. Это вообще общегосударственная задача — развитие производственных мощностей, создание современных рабочих мест на Дальнем Востоке. Поэтому я прошу вас не воспринимать это как ведомственную или узкоотраслевую задачу, это наша с вами общая ответственность, и мы сейчас еще поговорим об этой ответственности", — заявил Путин участникам совещания.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта консорциумом "Роснефтегаза", "Роснефти" и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть", которая заключила эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях.