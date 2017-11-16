Загружать комплекс "Звезда" должна не только "Роснефть", заявил Путин

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Заниматься загрузкой судостроительного комплекса (ССК) "Звезда" должна не только "Роснефть", но и другие компании, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу стимулирования строительства судов и морской техники на ССК.
Он напомнил о взаимной ответственности судостроителей и заказчиков.
"Заказчики, размещая заказы, должны быть уверены в четком исполнении контракта, знать, что получат продукцию надлежащего качества по экономически обоснованной цене и в установленные сроки. На этот счет собственники верфи должны давать внятные финансовые гарантии", — отметил президент.
"Это не задача только "Роснефти", это задача всей промышленности российской, судостроительной отрасли. Это вообще общегосударственная задача — развитие производственных мощностей, создание современных рабочих мест на Дальнем Востоке. Поэтому я прошу вас не воспринимать это как ведомственную или узкоотраслевую задачу, это наша с вами общая ответственность, и мы сейчас еще поговорим об этой ответственности", — заявил Путин участникам совещания.
Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта консорциумом "Роснефтегаза", "Роснефти" и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть", которая заключила эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях.